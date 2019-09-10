Ekonomi Ağustosta getiri şampiyonu külçe altın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağustos'ta getiri şampiyonu külçe altın

Yatırımcısını enflasyona karşı ağustos ayında en iyi koruyan külçe altın oldu. Yıllık üretici fiyat endeksine indirgendiğinde külçe altın yatırımcısına yüzde 6,06, tüketici fiyat endeksinde ise yüzde 4,53 getiri sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını’ açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 ile külçe altında gerçekleşti. Külçe altını TÜFE ile indirgendiğinde, yüzde 2,64 ile tahviller, yüzde 0,46 ile mevduat faizi (brüt) izledi. Dolar, avro ve Bist 100 ise kaybettiren yatırım araçlarından oldu. Yatırımcılar dolarda yüzde 1,21, avroda yüzde 2,09 ve Bist 100’de yüzde 3,84 oranında hanesine zarar yazdı.

Yıllıkta devlet kağıdı başı çekti

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,37 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım araçları oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, avronun Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.55, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18.67 ile en çok kaybettiren yatırım araçları olduğu belirlendi.

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