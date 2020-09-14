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Ekonomi Akaryakıt istasyonundaki saldırı sonrası çağrı KDV oranı ÖTVye eklensin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Akaryakıt istasyonundaki saldırı sonrası EPGİS'ten çağrı: KDV oranı ÖTV'ye eklensin!

Akaryakıt istasyonundaki saldırı sonrası çağrı: KDV oranı ÖTV'ye eklensin!

Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakçı'nın Amasya'daki bir akaryakıt istasyonunda vergi denetimi yaptığı esnada saldırıya uğramasına Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tepki gelirken yapılan açıklamada akaryakıtta vergi kaynaklı kaçakçılığın ulaştığı boyuta dikkat çekilerek, vergi kaçakçılığının kesin çözümü için ise yüzde 18'lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV'ye eklenmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Haber Merkezi İHA
Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakçı Amasya'daki bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptığı sırada saldırıya uğradı.
Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakçı Amasya'daki bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakçı'nın Amasya'daki bir akaryakıt istasyonunda vergi denetimi yaptığı esnada saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Kanunlara ve insan haklarına saygılı, vergisini son kuruşuna kadar veren tüm bayilerimiz adına medyaya yansıyan bu olayı en şiddetli şekilde kınıyor, olayın yargıya intikalini takiben çıkacak karara güvenimizin tam olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI ŞİDDETE YÖNELDİ

Bu vesileyle akaryakıtta vergi kaynaklı kaçakçılığın ülkemizde ulaştığı boyutun artık ne yazık ki şiddete yöneldiği ve sorumluluğunu yerine getiren kamu görevlilerine karşı dahi tehdit oluşturduğu gerçeğini görmekteyiz.

Saldırıya uğrayan Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakçı.

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KDV ÖTV'YE EKLENMELİ

Bazı akaryakıt dağıtım firmaları tarafından sıradan bir uygulama haline gelen akaryakıtta vergi kaçakçılığının kesin çözümü, akaryakıttaki yüzde 18'lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV'ye eklenerek, akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e çekilmesidir. İlk defa sendikamızca geliştirilen ve dile getirilen, daha sonra sektördeki diğer STK, oyuncu ve değerli vergi uzmanlarınca da kabul görmeye başlayan bu çözümümüzle akaryakıt fiyatlarında tüketici yönünde herhangi bir fiyat değişimi olmayacaktır. Buna rağmen devletin tahsil kabiliyetinden yoksun kaldığı milyarlarca lira zaman içinde devlet kasasına yeniden girmeye başlayacaktır.

  • Sendikamızın bu savını yaklaşık 4 yıldır dile getirmesi ve ısrarcı olması bunun yegane çözüm olmasından kaynaklanmaktadır.

5 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan tespitlerde, akaryakıtta sahte fatura yoluyla vergi kaçakçılığının geçen yılki bilançosunun 5 milyar lirayı geçtiği belirtildi.

EPGİS olarak bizler de bu miktarda bir kaybın olduğu bilgisini geçmişte yaptığımız basın açıklamalarında paylaşmıştık. Akaryakıt piyasasında vergi kaçakçılığı, neden olduğu haksız fiyat rekabeti nedeniyle de sektörde bozucu etki göstermekte, vergisini vererek ticaretini sürdüren basiretli akaryakıt bayilerinin rekabette geri düşmesine neden olmaktadır. Kaçırdığı vergi miktarını fiyat düşürmekte kullanan diğer bayiler bu sayede kuvvetlenmekte ve çoğalmakta, bu durum ne yazık ki düzenleyici kararlar üzerinde dahi etkiler oluşturmaktadır. Neden olduğu vergi kayıpları ve sektördeki etkileri nedeniyle vergi düzenlemesinin artık ülkemiz ve sektörümüz için zamanının geldiğini düşünüyor, bu vesileyle Gelir Uzmanı Murat Bardakçı'ya yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri' Bodrum koylarını mesken tuttu
FOTOĞRAF 19
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Sahipleri arasında yerli ve yabancı pek çok iş insanının da bulunduğu çok sayıda mega yat, Bodrum'un maviyle yeşilinin buluştuğu koyları mesken tuttu.
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Karaada, Bitez, Torba, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi koylara demirleyen lüks yatlarda bulunan misafirler, sessiz ve huzurlu ortamda, doğal güzelliklerin keyfini sürüyor.
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Hazirandan bu yana üzerinde helikopter bulunan 68 metre uzunluğundaki Lady Christine, Cayman bayraklı 75 metre uzunluğundaki Arrow, dünyanın sayılı yatlarından Al Lusail, Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki Scheherazade, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı belirtilen 75 metrelik mega yat Cloudbreak, Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık Titan isimli yatı ile dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chelsea'nın sahibi Roman Abramoviç'in ultra 164 metrelik lüks yatı Eclipse de Bodrum'a gelen yatlar arasında yerini aldı.
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Her biri büyüklüğü ve estetiğiyle dikkati çeken yatlardan bazıları havadan da görüntülendi.
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İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç yaptığı açıklamada, deniz sektörünün izole bir tatil yolu olduğunu söyledi.
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Bodrum'un doğal güzellikleri ve gastronomisiyle de çok güçlü bir tatil merkezi olduğunu ifade eden Dinç, İnsanlar, güvenli ve huzurlu bir ortamı tercih ediyor. Mega yatlar geçtiğimiz yıllarda da çok ciddi rağbet göstermişti. Dünyaca ünlü sanatçı ve iş insanlarının salgın döneminde bile burayı tercih etmesi sektörüm adına çok sevindirici. dedi.
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Taleplerini fazlasıyla karşılayabiliyoruz <br> <br> Dinç, mega yatların bulundukları bölgeye ciddi anlamda ekonomik katkı sağladığına dikkati çekti.
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Bu katkıdan sadece deniz sektörü değil, buna bağlı birçok sektöründe olumlu yönde etkilendiğini anlatan Dinç, şöyle konuştu: Bodrum dünyaca ünlü tatil merkezi olsa da mega yatların marka değerimizi daha da yukarıya taşıdığını söyleyebiliriz. Bu yatları dış basından da ciddi anlamda takip eden kitleler var. Bir yatın Bodrum'u tercih etmesi bizim için çok önem arz ediyor. Mega yatları sanayi olarak da değerlendirmek lazım. Bunun da katkısının olacağını düşünüyorum. 180 metreye varan mega yatları marinalara sığdırmak şu an fiziki şartlar olarak uygun değil...
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Yakıt ve kumanya gibi karadan talep ettikleri bütün isteklerini fazlasıyla karşılayabiliyoruz. Bodrum'u denizden seyretmek ayrı bir güzellik. Dünyada gezen bütün mega yatları Bodrum'un eşsiz koylarını, gastronomisini, tarihimizi görmeleri için davet ediyoruz. Onlara huzurlu ve güvenli ortamlar sağlıyoruz, taleplerini karşılayabiliyoruz. Dolayısıyla gelmemeleri için bir neden yok.
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Dinç, salgın olmasına rağmen mega yat sayısında geçen yıla oranla artış yaşandığını, bu artışında devam edeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.
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Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Title
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri', Bodrum koylarını mesken tuttu
Mavi suların 'milyon dolarlık misafirleri' Bodrum koylarını mesken tuttu
Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri haline geldi.


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