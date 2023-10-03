Akaryakıtta tabela değişti: Yeni zam pompaya yansıdı

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Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor.
LPG (otogaz) fiyatlarına gelen zam sonrası tabela değişti.
Peki 3 Ekim 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatları kaç TL?
İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG-otogaz fiyatı…
LPG'ye 69 kuruş zam
LPG'ye 69 kuruşluk zam bugün itibarıyla tabelaya yansıdı.
- Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına
- İstanbul’da 18,60 TL,
- İzmir’de 18,20 TL
- Ankara’da 18,50 TL’ye yükseldi.
3 Ekim akaryakıt fiyatlarında son durum
Benzin: 36,66 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 18,60 TL
Benzin: 37,26 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 18,50 TL
Benzin: 37,36 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 18,20 TL