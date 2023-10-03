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Ekonomi

Akaryakıtta tabela değişti: Yeni zam pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatları milyonlarca kişinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişti. 3 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 69 kuruş zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte 3 Ekim 2023 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Seren Som
09:21 . 3/10/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor.

LPG (otogaz) fiyatlarına gelen zam sonrası tabela değişti.

Peki 3 Ekim 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatları kaç TL?

İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG-otogaz fiyatı…


LPG'ye 69 kuruş zam

LPG'ye 69 kuruşluk zam bugün itibarıyla tabelaya yansıdı.

  • Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına
  • İstanbul
    ’da 18,60 TL,
  • İzmir
    ’de 18,20 TL
  • Ankara
    ’da 18,50 TL’ye yükseldi.


3 Ekim akaryakıt fiyatlarında son durum


İstanbul

Benzin: 36,66 TL

Motorin: 40,08 TL

LPG (Otogaz): 18,60 TL


Ankara

Benzin: 37,26 TL

Motorin: 40,68 TL

LPG (Otogaz): 18,50 TL


İzmir

Benzin: 37,36 TL

Motorin: 40,80 TL

LPG (Otogaz): 18,20 TL




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