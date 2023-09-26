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Ekonomi

Benzine büyük indirim yolda

Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Dün benzine 1,15 TL indirim geleceği kamuoyuna yansımıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Seren Som
10:04 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün benzine 1,15 TL indirim geleceği kamuoyuna yansımıştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.

  • Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da güncel benzin, motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,00 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 17.33 TL


İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,07 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 17.78 TL


Ankara’da benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,14 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,62 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.69 TL


İzmir'de benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,78 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.40 TL


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor, neye göre belirleniyor?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.


Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 25 Eylül 2023 mazot benzin güncel fiyatı
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 25 Eylül 2023 mazot benzin güncel fiyatı

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 92,44 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Yarın gece yarısından itibaren benzine 1 lira 13 kuruş indirim geliyor. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Eylül 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.


#Benzin
#Motorin
#Akaryakıt
#İndirim
#Zam
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