Benzine büyük indirim yolda

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Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor. Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dün benzine 1,15 TL indirim geleceği kamuoyuna yansımıştı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
- Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da güncel benzin, motorin fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,00 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 17.33 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,07 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 17.78 TL
Ankara’da benzin ve motorin fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,14 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,62 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.69 TL
İzmir'de benzin ve motorin fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,78 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.40 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor, neye göre belirleniyor?
Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.