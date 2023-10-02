Araç sahipleri dikkat: Otogaza zam geliyor

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin ve motorinde indirim var mı?
Benzin ve motorinde indirim var mı?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.
Otogaza zam geliyor
Otogaza zam geliyor
Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
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29 dakika önce