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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Otogaza zam geliyor

Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

09:38 . 2/10/2023 Pazartesi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

Otogaza zam geliyor

Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.



#otogaz
#zam
#ekonomi
29 dakika önce
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