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Ekonomi Akkuyu NGSde 2 üniteye temel 4 ünitede 16 bin kişi çalışacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS’de 2. üniteye temel: 4 ünitede 16 bin kişi çalışacak

2023’te devreye girecek Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu’da ikinci ünitenin de temeli atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2024’te ikinci üniteyi devreye alacağız. Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.

2023'TE BİRİNCİ ÜNİTE DEVREDE

Dönmez, sahadaki gelişmeleri yerinde incelemek istediklerini ifade ederek, "Bugün önemli aşamalardan birini de görme imkanı bulduk. Büyük bir vinç yardımıyla, 'ekstra güvenlik kabini' olarak adlandırılan kabinin zarfını yerleştirme işlemi başlayacak. Yaklaşık 300 tonluk son derece kritik bir malzeme. Başından beri söylüyoruz, Türkiye'de yapılan nükleer güç santrali şu anda dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç santrallerinden, projelerinden bir tanesi" diye konuştu. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Dönmez, "Akkuyu NGS'de hedefimiz, birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak. İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

16 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Bakan Dönmez, sahada yaklaşık 6 bin 700 kişinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti: "Sahada çalışanların hemen hemen yüzde 90'ı Türk vatandaşı, Türk mühendisi. Bazı uzmanlık gerektiren, kritik işleri yapan Rusya'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar burada bulunuyor. Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak. İşletme döneminde ise yaklaşık 3 bin kişiyle işletiyor olacağız. Burada sadece mühendisler çalışmayacak. Ara eleman dediğimiz teknisyenler ve teknikerler de çalışacak. O elemanların burada yetiştirilmesi, buradaki meslek liselerinde eğitimlerini alması için uzunca bir süredir yürüttüğümüz bir çalışma, hazırlık vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."

143 MÜHENDİS İŞBAŞI YAPTI

Fatih Dönmez

Proje öncesinde Türk öğrencilerin eğitim için Rusya’ya gönderildiğini hatırlatan Dönmez, “Bu öğrencilerimizden 143’ü mezun oldu, diplomasını aldı ve şu anda sahada çalışıyor. 102 öğrencimizin de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde mezun olup bu ekibe dahil olmasını bekliyoruz. Öte yandan 22 öğrencimiz yüksek lisans için Rusya’da eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl da 25 öğrencimizi yüksek lisans eğitimlerini almaları için Rusya’ya göndermeyi planlıyoruz” diye konuştu. Dönmez, Türk iş insanlarının dünyadaki birçok önemli projede yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “İlk defa burada, bir nükleer güç santralinde Türkiye’deki bir yerli firmanın projeye dahil olması son derece önemli. Yine ‘lokalizasyon’ dediğimiz yerli malının kullanımı konusunda da proje firmasıyla bir mutabakatımız söz konusu. Bu noktada Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Rusya ile bir anlaşma yaptı. Türkiye’de üretilen malzemelerin TSE laboratuvarlarında test edilmesi ve belgelendirilmesi konusunda bir mutabakata varmış olduk.”

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