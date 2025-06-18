Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 383 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında artan gerilimin tetiklediği jeopolitik endişeler, varlık fiyatları üzerinde etili olurken, yatırımcıların odağında bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

Analistler, gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığını söyledi. Öte yandan, Goldman Sachs, yayımladığı raporda, merkez bankalarının yapısal olarak güçlü alımlarına ve Fed'in faiz indirimlerinin yol açacağı ETF talebindeki artışa dikkati çekerek, altın fiyatının 2025 yılı sonunda 3 bin 700 dolara, 2026 yılı ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahminini koruduğunu bildirdi.