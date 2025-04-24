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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 178 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 178 bin liraya geriledi

17:4624/04/2025, Perşembe
AA
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Arşiv.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 178 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 174 bin lira, en yüksek 4 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 4 milyon 289 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 125 milyon 449 bin 779,66 lira, işlem miktarı ise 989,42 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 554 milyon 916 bin 332,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

#Altının kilogram fiyatı
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