Altının kilogram fiyatı yükselişe geçti

Altın piyasasında, 4 işlemde 1 milyon 605 bin liralık ve 167 işlemde 133 milyon 748 bin 681,09 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 188 bin 496,65 liralık ve 1 işlemde 273 bin 602,85 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. ve DenizBank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 159.000,00 1.315,00 1.063,30

En Düşük 159.500,00 1.310,00

En Yüksek 161.800,00 1.326,50

Kapanış 161.700,00 1.323,00

Ağırlıklı Ortalama 160.500,00 1.321,93

İşlem Miktarı (Kg.) 10,00 3.146,95

İşlem Sayısı 4 167

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 1.605.000,00 133.748.681,09

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.156,95

Toplam İşlem Adedi 171

Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.023,68

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.042,08

Altın Endeksi Değişim (%) 0,61