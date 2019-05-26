Angola'nın kapısını dünyaya açtı

Gana, Güney Afrika, Angola, Etiyopya’da birer kadroları bulunduğunu aktaran Bağcı, şunları kaydetti: “Sonraki projemiz de Suudi Arabistan olacak. Ülkenin 500 milyar dolarlık bir yatırım hedefi var. Kızıldeniz’de, Dubai gibi alan kuruyorlar. Şimdi onlarla birlikte bir çalışma yapıyoruz.”

Turizmin Davos’u olarak bilinen World Tourism Forum, bu yıl 23-25 Mayıs tarihlerinde Afrika’nın mavilikler ülkesi Angola’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin 100’e yakın iş insanından oluşan heyetle yer aldığı foruma, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw gibi önemli konuşmacıların yanı sıra, dünya turizminin önemli temsilcileri, yatırımcıları ve STK’ları katıldı. Angola Turizm Bakanlığı ile birlikte organizasyonu gerçekleştiren World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, bu etkinlikle ülkenin kapılarını tüm dünyaya açtıklarını söyledi. İçerik ve katılımcıların kendileri tarafından organize edildiğini ifade eden Bağcı, İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak seçim dolayısıyla foruma Türkiye’den bakanlık düzeyinde bir katılım olmadığını belirtti.

Bulut Bağcı

TÜRK YATIRIMCI İÇİN BİRÇOK ALANDA FIRSAT

Angola’nın hem siyasi hem de ekonomik olarak dünyaya yeni açılan bir ülke olduğuna işaret eden Bağcı, “Ülkeyi dışarıya açan ilk uluslararası organizasyonu yapan forum biz olduk. Burada bizim beklentimiz başarılı bir şekilde bu işi icra etmek, Angola kapılarının dünyaya açıldığını duyurmaktı. Ve biz bunu yaptık” dedi. Angola cumhurbaşkanının ülkede ekonomik yatırım anlamında her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirttiklerine işaret eden Bulut Bağcı, ülkenin Türk yatırımcı için enerji, inşaat tarım sektörleri başta olmak üzere birçok alanda fırsat barındırdığına vurgu yaptı.

ÜLKEMİZİN MÜTEAHHİTLERİ DÖNÜŞTÜRECEK

Dünyanın çeşitli yerlerinde World Turizm Forum’u gerçekleştirdiklerini anlatan Bağcı, “Aynı zamanda World Turizm Forumu’na bağlı bir de şirket kurduk. Dünyanın çeşitli yerlerinde devlete ya da bir yatırımcıya ait binaları alıp bunları işletmeye dönüştürerek, operatörlerle iş birliği yapıyoruz. Şu an burada yatırım değeri 600 milyon dolar civarında olan iki binayla ilgili devletle anlaşmayı sağladık. Operatörlerle de görüştük” bilgisini paylaştı.

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HEDEF MİLYAR DOLARLIK FON OLUŞTURMAK

390 odalı bir otelin yıllık cirosunun 60-70 milyon dolar civarında olduğuna dikkati çeken Bağcı, “İki otelin cirosu aşağı yukarı 120 milyon avro civarında olur. Bu binaların dönüşümünü Türk müteahhitlere yaptıracağız” diye konuştu. Türkiye tarafından bakıldığında buradaki hedeflerinin Afrika sermayesiyle 5 yıl içerisinde milyar dolarlık bir fon oluşturarak bunu Türkiye ve yakın coğrafyalarda yeni yatırımlara dönüştürmek olduğunu kaydeden Bağcı, “Bunun içinde gerekli görüşmeleri yapıp alt yapı çalışmalarını sağladık. Yatırımlarımızın bir kısmı Türkiye’deyse bir kısmı da başka yerde olacak” değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMELİ

Afrika kıtasının her ülkesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok sevildiğine vurgu yapan Bağcı, “2002 Türkiye’si ile 2015 Türkiye’sini onlar da görüyor ve kıyaslayarak Cumhurbaşkanımızı kendilerine bir model olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı. Angola’dan, Türkiye’ye yılda maksimum 8-10 bin kişi geldiğini bildiren Bağcı, “Afrika’da çok ciddi oranda zengin turist var. İstanbul'u ve Antalya'yı çok seviyorlar. Biz bunların hedef marketini Türkiye yapabilirsek ne mutlu bize” dedi. THY’nin Afrika’nın çok sayıda noktasına uçtuğunu ve kampanyası bulunduğunu hatırlatan Bağcı, “Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza büyük bir görev düşüyor. Ortaya gerçek bir irada konularak, bu tarz ülkeler içinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölgedeki turist daha çok döviz bırakıyor” dedi.

Türkiye’yi örnek gösterdi

François Hollande

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, petrol üretimi ve ihracatında Afrika’da ikinci büyük ülke konumunda bulunan Angola’nın turizmde Türkiye’yi örnek alması gerektiğini söyledi. Okyanusa kıyısı bulunan ve kilometrelerce uzunlukta sahil şeridine sahip Angola ile ilgili bilgiler paylaşan Hollande, yeni gelişim alanlarıyla turizmde dünyanın yıldızı parlayan bölgelerinden Afrika pazarına ışık tuttu. Hollande, turizmde yüksek potansiyeli bulunan Angola’ya bu alanda başarılı olması için neler yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Dünyada turizm konusunda çok başarılı ülkelerin bulunduğunu, bunun en güzel örneğinin Türkiye olduğunu kaydeden Hollande, “Türkiye çok başarılı bir altyapı çalışması yürüttü. Angola’nın da Türkiye gibi önce altyapı çalışmasını halletmesi gerekiyor. Angola, Türkiye’yi örnek almalı’’ dedi.