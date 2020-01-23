Ekonomi Anlaşma imzalandı Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anlaşma imzalandı: Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

Anlaşma imzalandı: Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

Milli silahlı drone sistemi Songar'ı geliştiren ASİSGUARD ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliğini hayata geçirdi. TSK envanterine girmek için gün sayan Songar'a TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Togan silah sistemi entegre ediliyor. Proje kapsamında yakın hava desteğinde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Songar silahlı drone sistemi ile Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştiriliyor.
Songar silahlı drone sistemi ile Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştiriliyor.

ASİSGUARD ve TÜBİTAK SAGE, çalışma alanlarındaki kabiliyetlerinden yola çıkarak tümleşik çözümler sunmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında ASİSGUARD tarafından geliştirilen ve TSK envanterine girmek için gün sayan Songar silahlı drone sistemi ile TÜBİTAK SAGE'nin Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştirilecek. Böylece, mühimmat, atış kontrol sistemi ve silah yer kontrol istasyonundan oluşan, iç güvenlik, yakın hava desteği operasyonlarında kullanılabilecek maliyet etkin bir platform oluşturulacak.

AA
TSK envanterine girmek için gün sayan Songar silahlı drone sistemi ile TÜBİTAK SAGE'nin Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştirilecek.
  • Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ileri teknolojilerin yenilikçi çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak proje sonunda ortaya çıkan çözüm, silahlı drone sistemiyle yakın hava desteği sağlamak üzere Türkiye'de bir ilk olacak.

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, Songar'a yeni yetenekler kazandırma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Otomatik makinalı tüfekten sonra bomba atar entegre ettiğimiz Songar'ı TÜBİTAK SAGE ile yaptığımız iş birliğiyle geliştirmeye devam ediyoruz. Hem maliyet anlamında hem de sahada çok daha etkin bir çözüm sunmak üzere Eylül 2019'da başladığımız çalışmalarda, kısa bir süre içinde önemli bir yol kat ettik ve yapılan testlerde başarılı bir şekilde atış yapmaya başladık." dedi.

AA
Mühimmat, atış kontrol sistemi ve silah yer kontrol istasyonundan oluşan, iç güvenlik, yakın hava desteği operasyonlarında kullanılabilecek maliyet etkin bir platform oluşturulacak.

Yakın hava desteğinde yüksek saldırı kabiliyeti

Platformda öne çıkan özellikler arasında, havada kurulan yakınsama, zaman ayarlı, çarpma etkili tapa sistemi, yüksek etkili harp başlığı, geliştirilmiş atış kontrol hesaplama algoritmaları, kayar harita entegreli yer kontrol istasyonu, görev planlama ve otonom görev icrası öne çıkıyor.

Otomatik iniş kalkış kabiliyetine sahip

  • Tekli bomba tutma ve bırakma mekanizmasına sahip platform aynı zamanda sahip olduğu yüksek çözünürlüklü, geniş açılı pilot kamerası ile gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve kaydı yapabilecek. Yer kontrol istasyonuna entegre görev planlama özelliğine sahip sistem, otomatik iniş ve kakış kabiliyetine sahip olacak.

Togan silah sistemi, insansız hava araçlarında çoklu taşıma ve bırakma imkanı sağlayan "Salan" ile birlikte envanterdeki NATO 81 milimetre havanların ağırlık eşdeğerinde geliştirildi.

AA
Proje sonunda ortaya çıkan çözüm, silahlı drone sistemiyle yakın hava desteği sağlamak üzere Türkiye'de bir ilk olacak.

Havadan atım yeteneği

Salan entegre atış kontrol sistemiyle kullanılan Togan, personel etkinliği artırılmış bilyeli havanlara havadan atım yeteneği kazandırarak görece çok düşük maliyetli hava-yer mühimmatı elde edilmesini sağlıyor.

Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi
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Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi
Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü.

Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşlar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.


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