Asgari ücret kadar hane geliri

Buna göre hane halkının toplam geliri ve kişi başına düşen gelir temel ölçüt olacak. Bunun yanında ailedeki çocuk sayısı, engelli veya bakıma muhtaç birey bulunup bulunmadığı, yaşlı nüfus oranı, kira giderleri ve bölgesel yaşam maliyetleri de değerlendirmeye alınacak. Büyükşehirler ile küçük yerleşim yerleri arasında farklı gelir eşikleri uygulanması, böylece aynı gelir düzeyine sahip ailelerin yaşadıkları bölgenin ekonomik koşullarına göre farklı destek alabilmesi öngörülüyor. Sistemin, mevcut sosyal yardım verileri ile kamu kurumlarının gelir kayıtlarının birlikte değerlendirilmesiyle işlemesi planlanıyor.