Asgaride uzlaşma çıkmadı: İşçi tarafının teklifi 9 bin lira

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında 3. toplantısı dün yapıldı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirlenmesi için yapılan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti. Basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşüldü.

Ergün Atalay ve Pevrul Kavlak

MASAYA OTURMAYIZ

Saat 14:10 itibarıyla başlayan ve 16:45’te biten toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı. Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Türk-İş, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırı ise 10 bin lira. 20 gündür Türk-İş'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve komisyona söyledim. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."

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KARAR SON TOPLANTIYA KALDI

TİSK heyetinin temsilen bulunan Genel Sekreter Akansel Koç görüşmenin ardından herhangi bir basın açıklamasında bulunmadı. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak. Bilindiği gibi asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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