Ekonomi Asgaride uzlaşma çıkmadı İşçi tarafının teklifi 9 bin lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgaride uzlaşma çıkmadı: İşçi tarafının teklifi 9 bin lira

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili yapılan üçüncü toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, çıkışta tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirterek, “Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız” dedi. Atalay’ın gergin hali dikkat çekti. İşverenleri temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise açıklama yapmadı. Asgariyi belirlemek için yeni toplantı yapılacak.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Asgaride uzlaşma çıkmadı: İşçi tarafının teklifi 9 bin lira
​İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında 3. toplantısı dün yapıldı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında 3. toplantısı dün yapıldı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirlenmesi için yapılan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti. Basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşüldü.

Ergün Atalay ve Pevrul Kavlak
Ergün Atalay ve Pevrul Kavlak

MASAYA OTURMAYIZ

Saat 14:10 itibarıyla başlayan ve 16:45’te biten toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı. Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Türk-İş, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırı ise 10 bin lira. 20 gündür Türk-İş'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve komisyona söyledim. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."

KARAR SON TOPLANTIYA KALDI

TİSK heyetinin temsilen bulunan Genel Sekreter Akansel Koç görüşmenin ardından herhangi bir basın açıklamasında bulunmadı. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak. Bilindiği gibi asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı: Fiyatlar yüzde 30 arttı
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Emlak piyasasında yılsonu hareketliliği arttı. Asgari ücret zammı öncesi hem satılık hem de kiralık dairelere talep arttı. Özellikle kiralık daire arayanlar, asgari ücret zammından sonra fiyatların yükseleceğini düşünerek kolları sıvadı. Kiralık ev bulma telaşına giren vatandaşlar, bir an önce ev bulmak istiyor. Ayrıca ev sahipleri de asgari ücret zammını bekleyip, zamma göre evine kiracı bulmak istiyor. Bazı ev sahipleri ise dairesinin kiralık fiyatını yüksek tutuyor.
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Öte yandan emlakçılar çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, asgari ücret zammından önce hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının arttığını söyledi. Asgari ücret öncesi hızlı hareket etmek isteyen vatandaşlar konutlara talep gösterirken, emlakçılar bu dönemde kiralık daire arayanların istediklerini alamadıklarını söyledi.
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Bazı vatandaşların ise yüksek fiyattan daire bulabildiğini söyleyen emlakçılar, ortalama olarak kiralık ve satılık dairelere son bir hafta içinde yüzde 20-30 civarında bir artış görüldüğünü kaydetti. Emlakçılar, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşünüyor.
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Bir haftada yüzde 20-30 artış yaşandıİstanbul Bahçelievler’de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gördü.
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Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyorEmlak piyasasında yılsonu hareketliliğinin arttığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Özellikle kiralık ev arayışları arttı. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyor. Asgari ücret sonra kiraların yükseleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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Mal sahipleri asgari ücrete gelen zam oranında artış yapmak için bekliyorEv sahiplerinin de asgari ücretin açıklanmasını beklediğini söyleyen Başaran, “Asgari ücrete gelen zam oranında mal sahiplerinin artış yaparak, evlerine bu zam doğrultusunda kiracı bulmayı bekliyorlar. Şu anda bekleyen mal sahipleri veya kira fiyatını çok yüksek söyleyenler var. Kiralık daire bulamayanlar da haliyle arayış içerisinde” dedi.
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Son günlerde asgari ücret toplantılarının gündemde yer almasıyla şimdiden kiralık daire fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Başaran, “Bu hafta asgari ücret gündeminden dolayı fiyatlarda ufak artışlar gerçekleşti. 2+1 dairelerde bin liralık bir fark oluştu. 3+1 dairelerde ise 2 bin liralık bir artış oldu. Şu anda 2+1 daireler ortalama 7 bin liradan 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira olan 3+1 daireler ise 10 bin lirayı gördü” açıklamalarında bulundu.
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Kiralık ev arayanların yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Şu anda daire arayan vatandaşlar bir an önce ev bulma telaşına girdiler. Şu anda talep çok yüksek. Ev bulan vatandaşlar oluyor ancak biraz yüksek fiyatlardan kiralıyorlar. Asgari ücretin açıklanmasından sonra hem kiralık hem de satılık konutlarda bir yükseliş göreceğiz. Asgari ücrete gelen zam sonrası kiralık ve satılık konutlar da yüzde 20-30 bir artış görebileceğimizi düşünüyorum dedi.
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Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek. Konuya ilişkin olarak Başaran, şunları söyledi: “Emlak sektörüne iyi gelecek bir düzenleme. Bu durumunda belki de fahiş fiyatların önüne geçilecek. Bu çalışmayı olumlu buluyorum.”
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Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı: Fiyatlar yüzde 30 arttı
Emlak piyasasında asgari ücret hareketliliği arttı. Özellikle kiralık ev arayanlar, asgari ücrete yapılacak artıştan önce daire bulma telaşına girdi. Mal sahipleri ise asgari ücret zammı sonrası dairesinin kiralık fiyatını artırmak için bekliyor. Hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyatlar yükseldi.
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