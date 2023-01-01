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Bakan Kurum
Bakan Kurum’un, paylaştığı videoda, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacağı vurgulandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye’nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacağı belirtildi.
Videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ait ayrıca şu bilgilere yer verildi:
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.
2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95’ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90’a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor.