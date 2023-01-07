Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Köy Konutları Anahtar Teslim Töreninde konuştu: Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Manavgat – Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Manavgat'ta yangın sonrası yapılan konutların teslim töreninde konuşuyor. https://t.co/oiYm5A3NCi — Yeni Şafak (@yenisafak) January 7, 2023

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Manavgatlı kardeşlerimize söz verdik ve yerine getirdik. Bundan mutluyuz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır. Manavgat yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yangın 11 gün süreyle etkili olmuştur. Devletimizin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğimiz bu afet adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Söndürme çalışmalarını 8 binin üzerinde personel, 40 hava aracı, 2 bin kara aracı ile yürüttüğümüz bu yangının ardından vatandaşımızın yaralarını sarmaya başlamıştık. Toplamda 300 milyon lirayı bulan desteklerin yanında hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır.

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900 konut yanında 4 köy konağı ve 1 caminin inşasına başlamıştık. Bölgenin mimarisine uygun şekilde inşa ettiğimiz evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz. Kalan konut ve diğer yapıları da en kısa sürede tamamlıyoruz. Ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz mimari zihniyet değişiminin birer örneği olarak gördüğüm bu projeleri tüm şehirlerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor. İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunun maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade ile sahiplerine vereceğiz. Artık yaraların sarılmasını birkaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını 1 yıl gibi bir sürede bitiriyoruz. Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yoktur. Bırakınız 1 yılda yenisini yapmayı bu kadar sürede enkazı dahi kaldıramayan, temizleyemeyen ülkeler biliyoruz. Yaşanan her kriz, afet Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya tekrar tekrar ispatlıyor.

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Antalya'da dolu dolu bir gün geçiriyoruz.

(Miting) Antalya'da 90 bin civarında katılım vardı. 12 bin kişi de Kumluca'da vardı. Şimdi Manavgaz da tıklım tıklım.

(Konut) Bu projeleri tüm ülkemize yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"DÜNYADA BÖYLE BİR AFET YÖNETİMİ SERGİLEYEN ÜLKE YOK"

(Antalya'daki sel felaketi) Dünyada böylesine bir afet yönetebilen başka bir örnek yok.

(Manavgat'taki yangın) İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.

(Afet köy konutları) Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.

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SORGUN MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

Başkan Erdoğan, Manavgat'a millet bahçesi müjdesi verdi ve "Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık." açıklamasını yaptı.