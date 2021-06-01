Avrupa’nın en hızlısı Türkiye ​

Geçen yıl G20 ülkelerin arasında büyüyen iki ülkeden biri olan Türkiye, 2021’de de güçlü bir başlangıç yaparak küresel ligdeki başarısını sürdürdü. Yüzde 7’lik büyümeyle Türkiye; Çin ve Moğolistan’ın ardından ilk çeyrekte en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu. Dünyada, şu ana kadar 51 ülke ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisini açıkladı.

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TÜRKİYE ÇİN’İN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Yılın ilk çeyreğinde Çin yüzde 18.3, Moğolistan ise yüzde 15.7 büyüdü. Çin ve Moğolistan’ın yüksek büyümelerinde, Kovid-19 salgını ilk büyük dalgasını geçen yılın ilk çeyreğinde yaşamaları dolayısıyla baz etkisinden kaynaklandı. Türkiye’nin de benzer şekilde ikinci çeyrekte çift haneli büyümesi bekleniyor. Türkiye Avrupa’nın en hızlı, OECD ve G20’nin ise Çin’in ardından en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi konumunda yer aldı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin büyümesi yüzde 0.4’te kaldı.

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AB ÜLKELERİ %1,7 KÜÇÜLDÜ

Avrupa’da Türkiye’yi yüzde 5.4 ile Estonya takip etti. Toplam Avrupa Birliği ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.7 daraldı. Avrupa’nın büyük ekonomilerinde salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar bunda etkili oldu. Avrupa’nın büyüme motoru olarak anılan Almanya’nın ekonomisi yüzde 3.1 küçülürken, İngiltere’de daralma yüzde 6.1’i buldu. İspanya yüzde 4.3’lük, İtalya ise yüzde 1.4’lük bir daralma yaşarken Fransa ekonomisi yüzde 1.2 büyüdü.