Ekonomi Ayçiçek yağı taşıyan dört gemi Rusyadan yola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayçiçek yağı taşıyan dört gemi Rusya'dan yola çıktı

Rus limanlarında bekletilen Türkiye'ye gelecek ayçiçek yağı yüklü gemilerden dördü yurda doğru yola çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Ayçiçek yağı taşıyan dört gemi Rusyadan yola çıktı
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Dünyada enerjiden tarıma büyük ekonomik dalgalanmalara zemin hazırlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye'nin, ayçiçeği ticareti de sekteye uğramıştı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ithalatın yüzde 55'ini Rusya'dan, yüzde 15'ini de Ukrayna'dan yapıldığını söylemiş, "Savaş nedeniyle ithalat aksadı. Halen limanlarda bekleyen sektörümüzün gemileri var." açıklamasında bulunmuştu.

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Türkiye'nin ayçiçek yağı konusunda herhangi bir sorunu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahsur kalan gemiler için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. Rus lider, görüşme sonrası gemilerin geçişine izin vermişti.

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Yaşananların ardından bugün açıklama yapan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığı ve 17 Mart'ta ülkeye varacağı ifade edildi.

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