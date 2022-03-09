Ayçiçek yağı taşıyan dört gemi Rusya'dan yola çıktı

Dünyada enerjiden tarıma büyük ekonomik dalgalanmalara zemin hazırlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye'nin, ayçiçeği ticareti de sekteye uğramıştı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ithalatın yüzde 55'ini Rusya'dan, yüzde 15'ini de Ukrayna'dan yapıldığını söylemiş, "Savaş nedeniyle ithalat aksadı. Halen limanlarda bekleyen sektörümüzün gemileri var." açıklamasında bulunmuştu.

EKONOMİ Azak Denizi'nde bekletilen yağ yüklü 30 gemi Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin ayçiçek yağı konusunda herhangi bir sorunu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahsur kalan gemiler için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. Rus lider, görüşme sonrası gemilerin geçişine izin vermişti.

DÖRT GEMİ TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Yaşananların ardından bugün açıklama yapan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

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Yapılan açıklamada, diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığı ve 17 Mart'ta ülkeye varacağı ifade edildi.