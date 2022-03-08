Türkiye'nin ayçiçek yağı sorunu olmadığını kaydeden Erdoğan: 'Stokçuları ihbar edin gerekeni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap etti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kadın muhtarlara hitap ediyor. https://t.co/eompTW5cFd — Yeni Şafak (@yenisafak) March 8, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün burada ülkemizin hemen her şehrinden 900'e yakın kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi var. bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.

Bizim için kadın merhum Neşet Ertaş'ın 'kadın insan, erkek insanoğlu' diye ifade ettiği şeklinde insanın yarısıdır. İki varlıktan birinin sırf cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramasını, hele hele şiddete uğramasını asla kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek inancımızın, kültürümüzün, anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice hadiseye tanık olduk. Yıllarca eğitimden yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik.

REKLAM

Kadınların hukuksuz biçimde hapsedilen seçilme hakkını kullanmasını biz sağladık. Anayasa açıkça çalışma herkesin hakkıdır demesine rağmen haksız şekild ekamuda çalışma haklarından yoksun bırakılan kadınlara bu hakkı yine biz verdik. Her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline biz getirdik. Eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdik. Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız.

Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık, resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün MYK toplantım vardı.

REKLAM

"BU SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM"

Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yer. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı, sordum. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar.

Hemen irtibatı kurduk, Tokat milletvekilimiz Özlem hanım takip edecek, ben de takip edeceğim. 2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor.

Be hey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti. Sen bu adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bakanıma da bunu söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, beni de bilgilendireceksin, atılması gereken adımı atacağız. Bu hakim de olabilir, savcı da olabilir. Adalet ortada kalmaz, onun için de gereğini yapacağız.

OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MYK toplantısında üyelerden Özlem Hanım'ın eşi tarafından 23 yerinden bıçaklandığını ve hakimin bu cani adamı 3 ay sonra serbest bıraktığını söyledi. Erdoğan konuyla ilgili,



'Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığının da bir sunumu vardı, sordum. 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı, hemen aradım. Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Dedim bu süreç takip edilecek, ben de bu sürecin peşindeyim. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir.



Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede Cumhurbaşkanıysam sen de böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bunu yakın takibe alacaksın dedim Bakanıma.' diye konuştu BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Failin pişmanlık içermeyen davranışları takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Failin sadece indirim almaya yönelik duruşmada tutum ve davranışları, şu komikliğe bakın kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesi nitelikli hal kapsamına alınarak cezaları arttırıyoruz. Israrlı şekilde fiziken takip etmek, iletişim araçlarını, üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak fiilleri de artık suç sayılacak. Eşe ya da boşanmış olduğu eşe karşı işlenen suçlar katalog suçları arasına alınacak. Vekili olmayan kadınlara talepleri halinde ücretsiz avukat tayin edilecektir.

REKLAM

Pek çok ülkede uygulamaya geçirilen siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos farklı görünümlerle bizim üzerimizde de defalarca denenmiştir. Bu saldırılar kimi zaman terör örgütleri, kimi zaman içimizdeki hainler kullanılarak yapılan darbe girişimleri vasıtasıyla yapılmıştır. Bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık. Eğer bugün Libya'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa, Azerbaycan'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa işte bu güçlü irade vardır.

AYÇİÇEK YAĞINDAKİ SPEKÜLASYON

Muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar.

Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.

Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçuların biz gereğini yapacağız. Sizler Vali'nin o mahallelerdeki eli, ayağısınız.

REKLAM

Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Yağları depoluyorlar, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Raflarda ayçiçek yağı yok diyerek kampanyayı yürütüyorlar.

Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek.

"ÜNİVERSİTEYİ YENİ BİTİREN DOKTORLARI İSTİHDAM EDERİZ"

Doktorlar özel sektör daha çok para veriyor diye gidiyormuş, açık konuşuyorum, bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorları burada istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri buraya davet ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz. Boş kalmayacak, ne gerekiyorsa bunu yapacağız.

REKLAM

Milletimizden devletimize güvenmesini, hükümetine desteğini sürdürmesini, sabırlı olmasını istiyoruz. Dünyadaki ülkelerin önemli bir kısmının güçlü devlet yönetimi giderek artan ekonomik işleyiş sıkıntısı içinde kıvrandığı süreçte ülkemizin elindeki kıymetlerin değerini çok iyi bilmeliyiz.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

20'yi aşkın devlet başkanı, başbakanla Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili görüşmeler yaptım, halen devam ettiriyoruz. Yarın İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı gelecek. Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkenin başına kara bulut toplamak isteyen her kimse sıfatı ne olursa olsun art niyetlidir.

19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ilan ettik.