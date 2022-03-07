Azak Denizi'nde bekletilen yağ yüklü 30 gemi Türkiye'ye geliyor

Bakan Nebati'den 'ayçiçek yağı' açıklaması: Temmuz ayına kadar yetecek stoğumuz var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Nebati, 'Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var. Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, emtia fiyatlarının yükseldiği dönemde, yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin' ifadelerini kullandı.