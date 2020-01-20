Ekonomi Bakan Albayraktan doğal gaza indirim sinyali
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan doğal gaza indirim sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı değerlendirmesi yaptığı açıklamasında doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali verdi. Bakan Albayrak, "Doğal gaz fiyatlarında maliyetteki düşüşlerin yansımalarını göreceğiz. 2020 tek haneli enflasyona girdiğimiz bir yıl olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Dolmabahçe’de yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayak, kurla ilgili yaptığı açıklamada "Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı" ifadelerini kullandı. Albayrak, 2020'nin tek haneli enflasyonun görüldüğü yıl olacağını belirtti.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

* Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok.

  • *Özel bankalar başarılı bir yılı geride bırakmadı. 3 kamu bankası karlılık açıklayacak. Tek haneli faizden kredi vermek için müşterileri arayan özel bankalar var. BDDK takipteki krediler konusunda kararlı.

* Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.

* Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık.

TEK HANELİ ENFLASYON

  • * 2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak. 2019’da TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek.

* 2019’u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız. Çılgın büyüme çılgın küçülme değil, dengeli disiplinli reel büyüme dediğimiz bir stratejiye evriliyoruz.

* 2018 ve 2019’da geçmiş krizlerden farklı olarak süresi, şiddeti, vadesi belli olmayan ataklarla karşı karşıya kaldık. 2018 ve 2019 Türkiye ekonomisi açısından travmatik yıllardı.

* Yakında tarım ve hayvancılık özelinde değişim yaratacak yeni kararlar alınacak. Enflasyonun gıda tarafındaki riskleri kalıcı şekilde ıslah edeceğiz, göreceksiniz bu süreç nasıl çözülecek.

EŞE MOBİLİN MALİYETİ

  • * İvme paketinde şimdiye kadar 30-35 milyar lira kredi kullandırıldı. Eşel mobil sisteminin 1,5 yılda bütçeye maliyeti 15-20 milyar TL. 2020 ince ayar yılı, değişim dönüşümün sektör bazlı yakından takip edildiği bir dönem olacak.

* Kredilerdeki artışın 2020’de enflasyonun üzerinde baskı oluşturmasını beklemiyoruz, hafta hafta/ay ay orayı izliyoruz. 2020’de banka sıralamasında büyüklükte ilk 3’te kamu bankası olursa şaşırmayın, Ziraat, Halk, Vakıf diğer bankaların da hareketlenmesi lazım. 2020 istihdamda iyileşme görüleceği bir yıl olacak. Önümüzdeki aylarda açıklayacağımız istihdam üzerine ekstra çalışmamız var.

Ayrıntılar geliyor...

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