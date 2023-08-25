Bakan Alparslan: Enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım dönemi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesi için bir makale kaleme aldı.
Akıllı Enerji Dönüşümü kavramının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kavramın altının kapsayıcı, duyarlı, esnek, akılcı ve dijital enerji dönüşümü olarak doldurulması gerektiğine işaret etti. Enerji dönüşümü ile istihdam artışı ve ekonomik büyüme arasında sağlıklı bir denge kurulabileceğini belirtti.
Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanması ile birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığını ifade etti.
Bakan Bayraktar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin enerji ve tabii kaynaklar alanında kazan-kazan senaryoları oluşturmayı sürdürerek dost ve müttefiklerini de kendi başarı öyküsünün parçası haline gelmeye teşvik edeceğini söyledi.