Bakan Alparslan: Enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım dönemi başladı

“Toplam 29.7 milyar dolarlık bu anlaşmayla iki ülke, offshore rüzgâr ve güneş enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen ve nükleer enerjiye kadar birçok farklı alanda dev projeleri el birliğiyle hayata geçirme taahhüdünde bulundu”