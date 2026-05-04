Bakan Bayraktar 'Dünya krizlerle karşı karşıya' deyip anlattı: Enerjide sıkıntı yok ama belirsizlikler risk getirir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Serhat İbrahimoğlu’nun moderatörlüğünde TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programında, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, küresel enerji krizlerinden Türkiye’nin enerji politikalarına, yurt dışı arama faaliyetlerinden yapay zekâ ve madenciliğe kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yaptı.

"Belirsizlikler riskleri beraberinde getirir”

Bakan Bayraktar, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Kriz küresel bir kriz. Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Yeni normal, bu krizlerin hayatın bir parçası haline geldi” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dört yılı tamamladığını hatırlatan Bayraktar, “İran'da başlayan süreç, belirsizlikler daha uzun süre devam edebilir. Ümit ediyorum, bölge bu yeni normale alışmaz. Büyük kırılganlıklar var. OPEC’ten Birleşik Arap Emirlikleri’nin ayrılması gibi... Belirsizliler riskleri beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.





"Türkiye enerjide sıkıntı yaşamıyor"

Asya ve dünyanın doğusunda enerji sıkıntısı yaşandığını belirten Bayraktar, fiyat dalgalanmalarının Türkiye’yi de etkilediğini ancak “Bölgede yaşanan bir enerji krizi var. Türkiye, enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor” dedi.

Küresel ölçekte tedarik zincirlerinde sorunlar yaşandığını, emtia fiyatlarının arttığını dile getiren Bayraktar, İsrail’in Orta Doğu’daki saldırılarıyla başlayan sürecin bir “krizler manzumesi” oluşturduğunu söyledi.

Bayraktar, bazı küresel gelişmelerin belirli aktörlerin lehine işlediğini savunarak, “Bu kriz birilerinin işine yarıyor. ABD’nin ortaya koyduğu bir doktrin var. Bu enerji hakimiyetine dönük adımlar görüyoruz. Venezuela’daki darbe, oradaki petrol hamleleri var. Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarının yaşadığı sıkıntılar...” dedi.

"ABD'nin 'enerji' saldırganlığı dünyayı negatif etkiliyor"

2026 yılı öncesinde ABD’de petrol fiyatlarının daha stabil seyredeceğini düşündüğünü ifade eden Bayraktar, “İç siyasi dinamiklerle değil, enerji hakimiyeti doktriniyle hareket ediyorlar. Dünyaya negatif bir etkisi var, gelecek dönemde göreceğiz” diye konuştu.

Enerji sorunlarının kısa vadede çözülemeyeceğini vurgulayan Bayraktar, “Enerjide karşı karşıya olduğumuz sorunlara akşamdan sabaha çözüm bulmak mümkün değil. Bu iş uzun soluklu planlama, arkasında irade koyma ve icra gerektiren bir konu” dedi.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefi olduğunu belirten Bayraktar, artan enerji talebine dikkat çekerek, “Cari açık meselemiz var. Enerji ve maden ithalatı başı çekiyor. Bunu yapmak zorundayız, Türkiye'de her gün 34 milyon aracın yakıt bulması lazım” ifadelerini kullandı.

2016 sonrası dönemde strateji değişikliğine gidildiğini belirten Bayraktar, “Kendi gemileriyle kendi denizlerinde petrol arayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gitmediği, sondaj yapmadığı hiçbir yer kalmayacak stratejisi bizi Gabar’da keşfe ve 81 bin varillik üretime götürdü” dedi.

“Dışa bağımlılığı bitirme hedefini ortaya koyduk"

Muhalefetin enerji politikalarına yönelik eleştirilerine de değinen Bayraktar, “Dışa bağımlılığı bitirme hedefini ortaya koyduk. Muhalefete baktığımızda, Mavi Vatan’a masal diyorlar. Gemileri ne yapacağız kiralayalım diyenler var. Bu Türkiye'nin ortak menfaati, bunu güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin pandemi döneminde dahi arama faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, “Kendi ekipmanınız olduğunda 2020'nin ağustos ayında dünyadaki bütün şirketler yatırımlarını durdurdular ya da ertelediler. Türkiye, kararlılıkla aramalarına devam etti ve pandeminin ortasında keşif yaptı” dedi.

Gelişen kabiliyetlerle Türkiye’nin bugün Somali’de petrol arayabilen bir ülke haline geldiğini belirtti.

Somali ve Libya'daki sismik çalışmalar

Somali’de bugüne kadar sismik arama yapılmadığını söyleyen Bayraktar, “ Bize tahsis edilen üç blokta çalışmalar yaptık. Oradan aldığımız verileri derleyerek, bir blokta Mogadişu açıklarında sondaj faaliyetini gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum buradan müjde paylaşırız” dedi.





Libya’da da bir kara ve bir deniz bloğu için lisans aldıklarını ifade eden Bayraktar, bölgede daha güçlü yer almak istediklerini söyledi.

Uluslararası anlaşmaların şeffaf olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Somali ile bu kapsamda bir anlaşmamız var. Meclis'in web sitesinde de vatandaşlarımız bulabilir. Yurt dışı kaynaklı bazı malum çevreler, bu anlaşmanın Türkiye'nin lehine Somali'nin aleyhine olduğunu yayıyor. Türkiye olarak biz büyük riskler alarak buradayız ” dedi.

Bölgede güvenlik için iki fırkateynin görev yaptığını da sözlerine ekledi.

'Yapay zeka ve madenler' ilişkisi

Yapay zekâ çağının enerjiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Bayraktar, “Dünyada bir yapay zeka çağı geliyor. Bu çağ bilinen ezberleri değiştirecek bir konu. Her alanda etkileri büyük. Bu çağda öne çıkan yine en önemli konu enerji” dedi.

Nadir toprak elementlerinin önemine dikkat çeken Bayraktar, Beylikova’daki rezervin ekonomiye kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bor atıklarından lityum üretimiyle ilgili projelere değinen Bayraktar, “600 milyon dolarlık üç yatırımla 1500 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

Çin’in bu alanda açık ara önde olduğunu vurgulayan Bayraktar, dünya genelinde büyük ölçüde Çin’e bağımlılık bulunduğunu ifade etti.

Afrika’daki maden potansiyeline dikkat çeken Bayraktar, Nijer’deki altın çalışmalarının sonuç vermek üzere olduğunu belirterek daha hızlı adımlar atacaklarını söyledi.

Enerji politikalarını dönemlere ayıran Bayraktar, 2003-2016 dönemini serbestleşme ve hidrolik devrim olarak tanımlarken, 2016-2026 dönemini petrol, doğal gaz aramaları ve yenilenebilir enerji yatırımlarının öne çıktığı bir süreç olarak değerlendirdi.

2026 sonrası için “versiyon 2.0” vurgusu yapan Bayraktar, elektrikleşmenin merkezde olduğu yeni bir enerji mimarisi kurulacağını ifade etti.





Türkiye'de kaç elektrikli araç var? Şarj istasyonları yeterli mi?

Elektrikli araç altyapısına da değinen Bayraktar, Türkiye’de 400 bin elektrikli araç ve yaklaşık 40 bin şarj istasyonu bulunduğunu belirterek, “2035 senaryosunda 6-8 milyon araç olacağını düşünüyoruz. 800 bin ila 1 milyon istasyona ihtiyacımız var” dedi.

Nükleer enerji konusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktörün 2026’da devreye alınmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya’da yeni santrallerin planlandığını, küçük modüler reaktörlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye’nin bu alanda artık geri kalmayacağını vurguladı.

Muhalefetin madenler üzerinden suistimalleri

Madencilikte Türkiye’nin dünyanın en zengin 10 ülkesi arasında yer aldığını ifade eden Bayraktar, buna rağmen net ithalatçı konumda olunduğunu belirtti. Madenciliğin istihdam açısından önemine dikkat çeken Bayraktar, sektörde 150 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Muhalefetin madencilik politikalarını eleştiren Bayraktar, zeytin ağaçları üzerinden yapılan tartışmaların bazı maden sahalarının kapanmasına yol açtığını savundu.

Yerli kömür santrallerine yönelik düzenlemelere de karşı çıkıldığını belirten Bayraktar, “Belli alım garantileri vererek bu madenleri çalıştırıp ekonomiyi devam ettireceğiz” dedi.

Türkiye’de madencilik faaliyetlerinin sınırlı bir alanda yapıldığını ifade eden Bayraktar, “Türkiye'de fiilen maden faaliyetine konu olan saha on binde 18. Böyle bir alanda sadece madencilik yapılıyor” dedi.

Enerji sübvansiyonlarına da değinen Bayraktar, vatandaş için büyük bir mali yük üstlenildiğini belirterek, “Vatandaşımızın üzerinden sübvansiyonla sadece enerji üzerinden 1.5 trilyon liralık yükü üstlenmiş durumdayız. Buna bir finansman ve ürün bulmanız lazım. Ama muhalefetin böyle bir derdi yok. Yönettikleri belediyelerde durum ortada açıkçası” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Forumu ve Festivali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören Sıfır Atık Projesi’nin küresel ölçekte güçlü bir marka haline geldiğini belirterek, projenin 2017 yılında Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını hatırlattı. Bayraktar, son yıllarda New York’ta düzenlenen BM etkinliklerinde projeye yönelik farkındalığın en üst seviyeye ulaştığını söyledi.

Sıfır Atık yaklaşımını enerji politikalarıyla birleştirmek istediklerini vurgulayan Bayraktar, enerji verimliliğini uluslararası gündemin önemli başlıklarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda düzenlenen festival ve forumların farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Enerji kullanımında yalnızca üretimin değil tüketim alışkanlıklarının da kritik olduğuna dikkat çeken Bayraktar, artan elektrik talebine işaret ederek, elektrik enerjisinin hem en ekonomik hem de en etkili kaynaklardan biri olduğunu belirtti. Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji alanlarında verimliliğin önemine değinen Bayraktar, binalardan sanayiye kadar tüm sektörlerde yapılacak yatırımların kısa sürede geri dönüş sağladığını vurguladı.

Bayraktar ayrıca, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında Türkiye’nin yeni hedeflerini uluslararası kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.







