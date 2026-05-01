Bakan Bayraktar: "Eskişehir bir maden kenti aslında"

Bakan Alparslan Bayraktar, Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğü’nde saha ziyareti gerçekleştirdi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve il protokolü eşliğinde yetkililerden bilgi alan Bayraktar, enerji yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Eskişehir bir maden kenti aslında"

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek sözlerine başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "1 Mayıs hakikaten iş ve emeğin sembolize olmuş önemli günlerinden bir tanesi. Biz de bugün burada işçi kardeşlerimizle birlikte olmak istedik. Burası malumunuz Eskişehir, tabii bir maden kenti aslında. Türkiye madenciliğinde çok önemli bir yeri var ama Eskişehir özelinde de tabii bizim Eti Maden’imiz, ulusal markamız, dünya çapında bir marka haline gelmiş Eti Maden şirketimizin üretim tesislerine geldik. Burası 7/24 çalışan bir tesis. Bugün 1 Mayıs resmi tatil ama burası hiç durmadan, gece gündüz çalışan, üç vardiya çalışan önemli bir tesis. Eti Maden şirketimiz tabii Türkiye’nin medarıiftiharı; zira Türkiye madenciliğinin yaklaşık yüzde 20 ihracatını burası yapıyor. Yılda yaklaşık 1,3-1,4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla, Türkiye’nin muhtelif şehirlerindeki tesisleriyle hakikaten dünya çapında, dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup dünya bor pazarında da yüzde 65’lik bir pazar payına sahip. Bu içinde bulunduğumuz Kırka tesisimiz de yine çok önemli bir üretim yeri, yaklaşık 2 bin 600 çalışanın olduğu önemli bir tesisimiz. Burada da gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var, yine yaklaşık 1,4 milyon tonluk yıllık bir üretimi gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

"Bu sene adeta bir yatırım yılı haline gelmiş olacak"

Ziyaret vesilesiyle başka çalışmaları da yerinde inceleme şansı bulduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Şu anda içinde bulunduğumuz tesis aslında bizim lityum karbonat pilot tesisimiz. Malumunuz pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz ve inşallah lityum karbonatta da bu anlamda tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Keza penta tesislerimiz; en son Penta-5 ile şimdi biraz önce oradan hep birlikte geldik, Penta-6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız, onun çalışmalarına başlamış durumdayız ve bunlarla Eskişehir’de bu sene adeta bir yatırım yılı haline gelmiş olacak. Beylikova’daki nadir toprak elementlerimiz; onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. 2026 yılı bu anlamda Eti Maden’in Eskişehir’de özellikle çok yoğun bir anlamda yatırıma gireceği ve inşallah önümüzdeki yıllarda da bunun istihdama dönüştüğünü göreceğimiz, sadece Penta-6’da yaklaşık 300 yeni çalışma arkadaşımıza kavuşacağız. Dolayısıyla biz bir taraftan hem Eti Maden’i buradaki faaliyetleri büyütmeye devam ediyoruz hem de ülkemizin ihracatına, ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımı"

Yatırımların toplam miktarına da değinen Bayraktar, son olarak şunları söyledi:

"Aslında 3 tesisten bahsettik; nadir toprak elementi ve diğer tesislerimizle bunlar yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık, 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımıdır ama Eti Maden’in güçlü finansal altyapısıyla ve tabii bu tesislerin ülkemize katacağı faydaları göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten çok önemli, Eskişehir’e de katkıları olacak bu üç tesisimizin inşallah temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın programı saat 16.00’da Eskişehir Valiliği ziyareti, saat 16.30’da AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti ve saat 17.45’de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) maden sektörü temsilcileri ile buluşma programıyla devam edecek.







