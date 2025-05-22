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Bakan Bayraktar: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak

Bakan Bayraktar: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak

14:0422/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da resmi temaslarda bulunuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da resmi temaslarda bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Suriye'ye gaz ihracatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.



#Suriye
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#doğal gaz
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