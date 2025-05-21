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Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi belli oldu mu?

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi belli oldu mu?

17:4121/05/2025, Çarşamba
IHA
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ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN, ABD'NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ THOMAS BARRACK'I SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK ATAYACAĞI İDDİA EDİLDİ.
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN, ABD'NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ THOMAS BARRACK'I SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK ATAYACAĞI İDDİA EDİLDİ.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacağı öne sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağının açıklamasının ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı da Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacağı iddia edildi. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Barrack'ı aynı zaman Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam etmesinin beklendiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Barrack'ın yeni görevi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.


ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ise dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçi de dahil olmak üzere Türkiye'deki personelin Suriye'deki yerel yetkililerle birlikte çalışarak ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduklarını belirlemelerine izin vereceğini belirtmişti.

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