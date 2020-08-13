Ekonomiye milli model getirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülke olacağını kaydeden Albayrak, “İkinci çeyrek pozitif olacak” dedi. Albayrak, kur gelişmelerine ilişkin, “Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az.” diye konuştu.

OYNAT Bakan Albayrak: Krizlerden çok "battık, bittik" lobileriyle uğraşıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak,“Biz krizlerden daha çok kriz lobileriyle, 'battık, bittik' lobileriyle uğraşıyoruz. Bakan olduğumdan beri küresel krizlerden, bölgesel krizlerden çok bunlarla uğraşıyorum' dedi. BiP'te paylaş

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GÜÇLÜ TOPARLANMA BAŞLADI

Ekonomideki tüm verilerin toparlanmanın güçlü bir şekilde başladığını gösterdiğini kaydeden Albayrak, “Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor” ifadelerini kullandı. “Türkiye yüzde 5 küçülecek” iddiasında bulunanların yine yanılacağını belirten Bakan Albayrak şöyle devam etti: “Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi. Haziran, temmuz, ağustos rakamları sanayide güven endeksleri toparlanmanın güçlü bir şekilde başladığını gösteriyor.

KÖTÜ NİYETLİ BİR SÜREÇ

Sürece hızlı adapte olup, hızlı çıkışta Türkiye başarılı yönetti. Hoop operasyon Türkiye çok kötü. Avrupa’dan mı, Amerika’dan mı kötü. Eleştiri gençlerin çok güzel eleştirileri var. Dinlemeye çalışıyoruz. Kötü niyetli bir süreç. “Yeteri yardım yok” diyen kitle para bas diyordu. Şimdi çok yardımda bulundunuz. Türkiye para bassaydı… Bugün yüzde 25-30 enflasyonları konuşacaktık. Faizler yüzde 30-40 faizlerde reel ekonomiden özel sektörden bahsedebilir miydik?”

OYNAT 01:48 Bakan Albayrak: Birileri Doğu Akdeniz'i şirketlere paylaştırırken biz oturup susacağız öyle mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 'Birileri Doğu Akdeniz'i şirketlere paylaştırırken biz oturup susacağız öyle mi? Biz hayal dünyasında yaşamıyoruz. Türkiye olarak bizim en doğal hakkımız. Bizim kimsenin malında toprağında gözümüz yok' dedi.

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BATTIK-BİTTİK LOBİSİ AYNI İSİMLER

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi: Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin. Bizim azınlık kesimimiz var sosyal medya ile yatan kalkan. Bir kesim üzerinden kuşatma var. Anadolu’da geri dönüşler alıyorum. 3 ay boyunca geri dönüşlere bakıyorum. Birçok ilden geri dönüş aldık. Sokağa çıkılmayan iklimde biz destek verdik. 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık.

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EKONOMİYE MİLLİ MODEL GETİRDİK

Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modelini ortaya koyduk, model değiştirdik. Bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Milli bağımsızlık modeli ortaya koymalısınız. 2 senedir kıyamet bundan kopuyor. Dedik ki Türkiye eski modelden çıkıyor. Yüksek faiz, ithalata bağlı… Sıcak paraya bağımlıyım, ithalat devam ettik, bütçeyi tuttururum… Olmaz. Gidin sorun değişimin 2 yılda geldiği noktada… Pandemi olmasa bitiriyorduk. Bitireceğiz.

OYNAT 00:46 Bakan Albayrak: AK Parti 2013'ten beri siyasi bağımsızlık mücadelesi veriyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 'Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Net söylüyorum Türkiye'de 2013'ten beri özellikle son 7 yıldır AK Parti iktidarı farklı ekonomik mücadeleler veriyor. Ben Enerji bakanlığı dönemimden itibaren bu sürecin içerisindeyim' dedi. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE BAŞARILI MÜCADELE VERDİ

Türkiye rekabetçi kur, düşük faizle, üretime bağlı değişikliği var. Beraberinde siyasi olarak da iddialı pozisyona taşıyacak. Gülüyorum. 2 senedir Türkiye başarılı mücadele verdi. Şunun altını çizmek lazım. Ben birileri gibi şunu derim Doğu Akdeniz’de ne işimiz var, IMF’yle anlaşsak ne güzel olur, Suriye’de ne işimiz var. Sıcak para gelsin. Ayasofya’yı açsak, bağımsızlık mı bu… Bağımsızlık mücadelesi bununla birlikte farklı ekonomik mücadeleler veriyor.”

Esas olan kur değil finansal güvenlik

Bakan Albayrak dolar kurundaki hareketliliğe ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye’nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi. Biz diyoruz ki ihracatçı için benim param cazip olsun. 1 lira 1 dolarcılar vardı. Bu eleştiriyi yapanların bir çoğu bu eleştiriyi yapmayanlar. Bir lira 1 dolar olur mu bunun enflasyon farkı var. Kur 7’lerden 6’lardan 5’lere indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. İner çıkar. Türkiye tüm bu dalgalanmaları düzgün bir şekilde yönetmektedir. Güçlü bir altyapıya sahip. Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az. Sıcak para 2 senedir Türkiye’de çok. İhtiyacımız yok. Pandemiye yakalandık. Hedeflerimizden geri koymadı. Sadece ertelendi.” dedi.