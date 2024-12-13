Bakan Bolat: Kadın girişimcilerin bakanlığımızın imkanlarından yararlanmasını istiyoruz

"2024 yılında 38 milyar liralık toplam bütçemizin 21 milyar lirasını ihracat desteklerinde kullandık. 2025 yılı bütçemiz 56 milyar lira olacak. Bunun da yaklaşık 35 milyarlık bölümü ihracat desteği için tahsis edilecek. Bizim URGE projeleri kapsamında şuanda devam projelerde 25 kadın girişimci aktif proje desteği almaktadır. E-ihracat konusunda da kadın girişimcilerimiz verdiğimiz desteklerden istifade edebilirler. E-kolay ihracat platformu çok önemli bir rehber niteliğindedir. Bunun yanında kadın ve genç girişimcilerimizin yoğunlaştığı kişiselleştirilmiş ürünlerin satıldığı yurtdışı pazar yerlerinde, komisyon giderlerini de biz bakanlık olarak destekleme kapsamına aldık. Kargo maliyetlerinden pazarlama giderlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz destekler girişimcilerimizin uzak pazarlara açılmaları için yardımcı olmaktadır"