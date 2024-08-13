Bakan Bolat: Donanımlı ihracatçılar yetiştireceğiz

Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü' imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve YÖK Başkanı Erol Özvar katıldı.
'Akademik birikimden güç alacağız'
'Eğitim programları geniş kitleye hitap edecek'
'Rekabette başarılı olabilmenin yolu üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktır'
Törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel ticaret arenasında rekabetin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu rekabette başarılı olabilmemizin yolu; iyi eğitimli, alanında uzman, yenilikçi düşünebilen, çevresine duyarlı, üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktan geçmektedir. Bu anlayıştan hareket ederek, üniversitelerimizle sektörler arasında köprüler kurmak, gençlerimizi bu zorlu yarışa hazırlamak ve mezunlarımızı ve çalışanlarımızı çağın gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle yaşam boyu öğrenim felsefesi içinde donatmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İhracat Akademisi'nin kurulması, imza altına aldığımız protokolün en somut çıktılarından biri olacaktır. Akademinin danışma kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen üyelerin yanında üniversitelerimizden uzman akademisyenler ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarından tecrübeli kişiler de yer alacaktır" diye konuştu.