Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu Fatih sondaj gemisi yeni durağında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemisi yeni durağında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

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