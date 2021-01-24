Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemisi yeni durağında

Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."
Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. 🚢
Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak.
Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.#FatihKaradenizde pic.twitter.com/qgpu1Fdxbg
Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. 🚢