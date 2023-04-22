Bakan Kurum duyurdu: Ev sahiplerine yüzde 25 kira artışı sınırlaması uzatılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Son dönemde ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmişti. Bu duruma çözüm üretmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş ve kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'e konuk oldu, kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.
"Arzı artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz"
Kira konutlarındaki fahiş fiyat artışına yönelik, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Bakan Kurum TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti:
Kira artış sınırı düzenlemesi uzatılacak
Kira artışları yüzde 25 ile sınırlanmıştı
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.