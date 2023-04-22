Karadeniz gazı Avrupa'yı umutlandırdı

“Karadeniz Gazını Devreye Alma Töreni" dün akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyanın merakla beklediği törende müjdeleri peş peşe sıraladı. Filyos Gaz İşleme Tesisi'ndeki töreni takip eden uluslararası ajanslar, gelişmeyi manşetten servis etti.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA ARMAĞAN

Yunan medyası Karadeniz Gazı ile ilgili haberlerinde Türkiye'nin son dönemde müjdesini verdiği mega projeleri tek tek sıraladı. Skai.gr haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına bedava gaz müjdesi verdiğine dikkat çekerken Ieidiseis, Karadeniz gazının ülke bütçesine katkıda bulunacağını ve enerji ithalatını azaltacağını belirterek bunun 'Türkiye için bir dönüm noktası' olduğunu yazdı. Iefimerida, yerli gazın dağıtım törenini, "Türkiye Yüzyılı'na armağan" sözleriyle manşete taşıdı. Huffingtonpost Greece ise haberinde, Başkan Erdoğan'ın "Bu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

DIŞA BAĞIMLIKTAN KURTARACAK

AFP Haber ajansı Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük rezervi olan Karadeniz'deki keşfin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu olduğuna dikkat çekti konuya ilişkin uzman görüşlerine yer verdi. AFP'ye konuşan uzmanlar, açılışı yapılan Karadeniz Gaz Sahası'nın Türk ekonomisini güçlendireceğini kaydetti. Çin haber ajansı Xinhua ise, Karadeniz'de kurulan tesisi Türkiye'nin en önemli projesi olarak nitelendirdi.

AVRUPA’NIN GÖZÜ TÜRK GAZINDA

Türkiye'nin Karadeniz gazını karaya ulaştırması, Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da patlak veren gaz krizi nedeni ile kabus gibi bir kış geçiren AB ülkelerinde büyük yankı uyandırdı. ABD merkezli yayın organı Marketplace, "Tedariklerin Avrupa'nın Rusya bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olması umuluyor" ifadelerine yer verdi. Haberde Sakarya gazının Türkiye'de gaz faturalarını düşüreceğini ve Türkiye'yi daha dirençli hâlâ getireceği belirtildi. ABD'nin en büyük yayın kuruluşlarından biri olan Bloomberg de, "Türkiye gelecekte doğalgazın bir kısmını Avrupa'ya ihraç edebilir ancak önceliğin iç piyasaya verileceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"KRİZİ ÇÖZMESE DE HAFİFLETEBİLİR"

Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt ise "Önümüzdeki kış aylarında bir gaz sıkıntısı göz ardı edilemez. Türkiye projesi ile Avrupa'nın doğal gaz endişesini hafifletebilir. Özellikle Balkanlar'da Rusya'ya bağımlı olan ve Almanya gibi ağır toplardan daha az tüketen küçük ülkeler gelecekte Rusya yerine Türkiye'den gaz alabilirler" ifadelerini kullandı. Londra merkezli Middleeasteye haber sitesi Karadeniz gazının Türkiye'nin yıllık ihtiyacının kabaca dörtte birini karşılayacağına dikkat çekti ve “Türkiye enerji bağımsızlığını artırdı ve yakın seçimler öncesinde vatandaşlarına bedava gaz sözü verdi" diye yazdı.







