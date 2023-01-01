Bakan Özhaseki Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nın açılışında konuştu: Deprem gelmeden tedbirimizi almalıyız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hilton Bomonti Hotel'de Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın açılış konuşmasını yapan Özhaseki, şurada deprem konusunun 6 başlıkta inceleneceğini söyledi.
Bilim insanlarının dünyada en fazla hasar veren doğal afetin yüzde 61 ile deprem olduğunu açıkladığını belirten Özhaseki, bunu yüzde 15 oranında toprak kaymaları, üçüncü olarak da sellerin takip ettiğini dile getirdi.
Bakan Özhaseki, 2016 yılında dönemin Antakya Belediye Başkanı tarafından Hatay'a davet edildiğinde, bazı bölgelerde çöküntü alanı bulunduğunun kendisine bildirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:
Daha sonra kendisinin deprem gerçeğini vatandaşlara anlattığını, ancak protestocuların harekete geçtiğini belirten Özhaseki, yapılan çalışmaların boşa gittiğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılamadığını söyledi.
"İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük!"
Kentsel dönüşüm verilerini paylaşan Özhaseki, 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldığında, Türkiye'nin her bir tarafında kentsel dönüşümün hızlandığını aktardı.
Kentsel dönüşümün üç paydaşı olduğunun altını çizen Özhaseki, bunların bakanlık, belediye ve vatandaşlar olduğunu ifade etti.
Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin etkilendiğini söyledi. Deprem bölgelerinde yapılan konutlar tamamlanınca, hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Özhaseki, kentsel dönüşümü yaparken de kırmızı çizgilerinden ödün vermeden gerçekleştireceklerini aktardı.
Şurada kentsel dönüşüm çalışmaları bilimsel bakış açısıyla ele alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan şurada, deprem konusu konuşulacak, kentsel dönüşüm çalışmaları bilimsel bakış açısıyla masaya yatırılacak.
Şurada, çalışmaları, Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu, Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu, Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Komisyon, Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu, Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu ve İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu yürütecek.