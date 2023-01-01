Bakan Özhaseki Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nın açılışında konuştu: Deprem gelmeden tedbirimizi almalıyız

"Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz.