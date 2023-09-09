Bakan Özhaseki açıkladı: Dünya Bankası'ndan bir milyar dolar finansman geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, temel atma, açılış, tapu ve anahtar teslim töreni için geldiği Erzincan'da deprem gerçeği üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın durumunu bilerek hareket etmek durumundayız. Ne yapıyorsak alttaki bu hareketleri asla unutmadan yapmak durumundayız. Eğer bizler akıllı isek, sonradan dizimize vurmanın manası yok." dedi.