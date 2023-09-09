Bakan Özhaseki açıkladı: Dünya Bankası'ndan bir milyar dolar finansman geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.
388,3 milyon dolarlık kısmı İLBANK'a karşılıksız tahsis edildi
Bakan Özhaseki, Dünya Bankası tarafından İLBANK'a sağlanan kısmının karşılıksız tahsis edildiğini de vurguladı.
İLBANK'ın, afetten zarar görmüş 11 şehrin altyapısının imar ve inşası için ilk günden beri çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Özhaseki, temin edilen krediyle çalışmaların daha da genişleyeceğini ifade etti.
Özhaseki, bu kapsamda deprem bölgesinde, su, yağmur suyu şebekesi, katı atık yönetim tesisleri ve belediye itfaiye istasyonları, hasar görmüş olan acil durum müdahale ve belediye ekipmanları, itfaiye ve kurtarma araçları ile katı atık toplama araçlarının yenileneceğini kaydetti.