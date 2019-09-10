Ekonomi Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti

Pakdemirli, "Bu uzun zamandır takip ettiğimiz bir uçak. Diğer alternatifler üzerinde de çalışmakla birlikte bu uçağı da gelip görelim istiyorduk. Beriev uçak firmasının fabrikasının Be-200 uçağını test ettik" diye konuştu. Pakdemirli, uçağın manevra kabiliyetinin güçlü olduğunu, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede kullanılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti. Be-200 amfibi uçak montaj hattını inceleyen ve uçağın imalat ve montajına ilişkin bilgiler alan Pakdemirli, Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını kullanarak su boşaltımı da gerçekleştirdi.

UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR UÇAKTI

Pakdemirli, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, barışçıl maksatlı kullanılan uçaklara bakmaya geldiklerini belirterek, "Kaptan pilotumuzla az evvel uçtuk. Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının kumandaları son derece yumuşak manevraya gelebiliyor. Türkiye'deki yangınlar için en önemli unsur dar alanlarda manevra kabiliyeti" dedi. Pakdemirli, Be-200'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü ve talimatlandırdığı uçak olduğuna işaret etti.

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