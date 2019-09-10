Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti. Be-200 amfibi uçak montaj hattını inceleyen ve uçağın imalat ve montajına ilişkin bilgiler alan Pakdemirli, Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını kullanarak su boşaltımı da gerçekleştirdi.

UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR UÇAKTI

Pakdemirli, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, barışçıl maksatlı kullanılan uçaklara bakmaya geldiklerini belirterek, "Kaptan pilotumuzla az evvel uçtuk. Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının kumandaları son derece yumuşak manevraya gelebiliyor. Türkiye'deki yangınlar için en önemli unsur dar alanlarda manevra kabiliyeti" dedi. Pakdemirli, Be-200'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü ve talimatlandırdığı uçak olduğuna işaret etti.