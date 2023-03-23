Bakan Varank: Depremden zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi tekrar ayağa kaldıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uygun alanlarda sanayi sitelerinin sıfırdan inşasına başlayacaklarını belirterek, "Hatay başta olmak üzere depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi ve özellikle küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık." dedi.
Hatay Antakya'daki temasları kapsamında Dericiler Sanayi Sitesi ile Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Varank, daha sonra 2 yıl önce açılan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Varank, mobilya fabrikasından dönüştürülen ve depremzedeler için gönderilen yardımların tasnif edildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASYA'nın (Afet Acil Sosyal Yardım) kullanımına sunulan lojistik merkezde, yetkililerden bilgi aldı.
Depremden 2 hafta sonra üretime yeniden başlayan bir mobilya fabrikasına geçen Varank, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gelecek döneme ilişkin hazırladığı planları hayata geçirmek üzere ziyaretlerde bulunduklarını, derici, kunduracı, metal ve mobilya sektörlerinin üretim alanlarını incelediklerini aktardı.
Bakan Varank, Hatay'da sanayi anlamında da çok büyük yıkımın gerçekleştiğini belirterek, küçük sanayi sitelerindeki 3 bin işletmeden 2 bine yakınının orta hasarlı, yıkık ya da yıkılmış olduğunu söyledi.
Depremden etkilenen şehirleri tekrar ayağa kaldırmak için sanayi ve üretimin önemine değinen Varank, 2021'de açılışı yapılan Antakya Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde depremin ardından 100 fabrikada üretimin kısmi olarak başladığını bildirdi.
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Varank, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafın bir kısmının burada üretime devam ettiğini belirterek, makinelerini kurtaran esnafla geçici üretim çözümlerini istişare ettiklerini anlattı.
Kalıcı çözümler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla yoğun çalışma yaptıkları bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:
Bakan Varank, acil destek kredisini depremin ardından başlattıklarını anımsatarak, özellikle KOBİ'lerin, küçük ve mikro işletmelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere faizsiz krediyi devreye aldıklarını ifade etti.
Depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldıracak, buralara yatırımları özendirecek "Cazibe Merkezleri Programı"nı da devreye aldıklarına işaret eden Varank, şöyle konuştu:
Varank, vatandaşları asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bakan arkadaşlarıyla sahada acıları dindirmek için çabaladıklarını anlattı.
Konteyner kentlerde sosyo-ekonomik kalkınma teşvik edilecek
Şehirleri tekrar eski günlerine döndürmenin yolunun üretimden ve sanayiyi ayağa kaldırmaktan geçtiğinin altını çizen Varank, Bakanlık olarak bu konudaki sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.
Bakan Varank, çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşların üretime katılmasıyla ilgili Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile yürüttükleri projeden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:
Sanayi esnafı ve KOBİ'lere konteyner ödeme desteği
Bölgede yavaş yavaş üretimin ayağa kalkmaya başladığına değinen Varank, en büyük ihtiyaçlardan birinin emekçilerin barınma sorunu olduğunu, buna çözüm üretmek için AFAD koordinasyonunda projeler geliştirdiklerini bildirdi.
Sanayi esnafı ve KOBİ'lerin kendileri için satın alacakları konteynerlere KOSGEB desteği belirlediklerini aktaran Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:
Varank'a ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu da eşlik etti.