Bakanlıklar asgari ücret zammı sonrası harekete geçti: Fırsatçılara fahiş zam uyarısı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret yüzde 30 zamla 22.104 TL olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Bakanlıklar zammın ardından fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimde bulunan işletmelere karşı harekete geçti. Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin yükseltilmesini ‘fırsat’ olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.

SUNİ DALGALANMALARLA MÜCADELE EDİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın iş birliği içinde takip edileceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

TAMAHKARLIK YAPANLARI UYARIYORUZ

Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışanlara uyarılar yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Cezalar %43,93 arttı

Ticaret Bakanlığı bütün denetim cezalarının, 2025'te, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına işaret ederken, "Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.











