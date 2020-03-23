Ekonomi Bakü-Tiflis-Kars hattına 7 trenle koronavirüse karşı demir yolu kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakü-Tiflis-Kars hattına 7 trenle koronavirüse karşı demir yolu kuruluyor

Türkiye 190 milyar dolar ihracat hedefiyle başladığı 2020’de çalışmalarına devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ihracatta demir yolunun payı artacak. Bakü-Tiflis-Kars tren yoluna 6 sefer eklenecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışması ile Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesi 7 trene çıkarılacak.
Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışması ile Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesi 7 trene çıkarılacak.

Koronavirüsün Çin'in üretimi ve dış ticaretinde gösterdiği etkiler Türkiye'de de ihracatçılar tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınıyor. Koronavirüs nedeniyle çoğu gümrük kapılarının kapatılmasıyla birlikte Türk ihracatçıları da alternatif güzergahlar oluşturulacak. İhracatta demir yolunun payı artacak. Bakü-Tiflis-Kars tren yoluna 6 sefer eklenecek.

İHRACATIN SEKTEYE UĞRAMAMASI İÇİN

Türkiye, COVID-19 salgını nedeniyle tüm tedbirleri artırdı. Ticaret alanında da her gün yeni tedbirler devreye sokuluyor. 2020 yılında 190 milyar dolar ihracat hedefi koyan Türkiye, salgın nedeniyle ihracatın sekteye uğramasını da engelleyici tedbirler alıyor. Bu kapsamda, ihracatın sekteye uğramaması hedefiyle ihraç ürünlerinin taşınması için alternatif güzergahlar belirlenecek.

BAKÜ-TİFLİS-KARS HATTINDA 7 TREN

  • Belirlenecek alternatif yollar arasında özellikle demir yollarının payı arttırılacak. Demir yolu ulaşımı diğer taşıma modellerine göre çok daha kısa sürede taşıma ve sevkiyat avantajı sağlıyor. Şu anda Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında günde 1 tren çalışıyor. Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışması ile Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesi 7 trene çıkarılacak.

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