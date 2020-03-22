Ekonomi Bilet fiyatlarını ucuzlatacak vergi indirimi Resmi Gazetede Uygulama 1 Nisanda başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bilet fiyatlarını ucuzlatacak vergi indirimi Resmi Gazete'de: Uygulama 1 Nisan'da başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart'ta açıkladığı koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan ekonomik tedbirler arasında olan iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama 1 Nisan'dan itibaren başlayacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

  • Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

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