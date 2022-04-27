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Ekonomi Balıkesirin 8 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balıkesir'in 8 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı

Balıkesir'in nüfus olarak kalabalık olmayan 8 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. Bir dönem en çok vaka görülen 3 ilden birisi olan Balıkesir'de, il genelindeki vaka sayıları ise 30'lu rakamlarla ifade ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
Balıkesirin 8 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı
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Covid-19 pandemisinin etkisini yitirmesi sonrasında Balıkesir'in küçük ilçelerinde de vaka sayıları sıfırlanmaya başladı. Gömeç, Havran, Balya, İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı, Bigadiç gibi ilçelerde Covid-19 vakası görülmezken, bazı ilçelerde vaka sayıları 1 ile 6 arasında değişti. 1 milyon 400 bin nüfuslu Balıkesir'de il genelindeki vaka sayısı ise 30'lu rakamlarla ifade edilmeye başlandı.

AZ NÜFUS, DAĞINIK YERLEŞİM, SIFIR VAKA

Balıkesir'in özellikle kalabalık olmayan ilçelerinden gelen sıfır vaka haberlerinin ardından ilçe sakinleri de rahat bir nefes aldı. Özellikle yerleşim yerlerinin dağınık olduğu ilçelerde, vaka sayısının sıfırlanması sevinçle karşılandı. 75 kırsal mahallesi bulunan Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, "Sındırgı Belediyesi olarak bu süreci iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bir süredir ilçemizde herhangi bir vakaya rastlamadık. Bu bizim adımıza sevindirici bir haber. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Mesela, Çılbırcı, Çamalanı, Yaylacık gibi kırsal mahallelerimizde hiçbir zaman vaka görülmedi. Bize en fazla desteği vatandaşlarımız verdi, sağduyulu oldular. Bize yardımcı oldular ve bizim yardımlarımızı da kabul ederek süreci kolaylaştırdılar" dedi.

  • Balıkesir'in Kepsut ilçesinde de bir süredir Covid-19 vakasının görülmemesi yüzleri güldürdü. İlçe sakinlerinden emekli Astsubay Mehmet Can, "İlçemizde bir süredir hastalık kalmadı çok şükür, ciddi bir rahatsızlığı olan da kimse yok. Allah bu acıları yaşatmasın. Bugünlerde çok şükür iyiyiz. Çeşitli organizasyonlar var köylerde ama maske-mesafe-tedbir kuralı yine de devam ediyor" dedi.

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HERKES TEDBİRLİ DAVRANDI

Balıkesir'in 111 mahallesi bulunan Dursunbey ilçesi de vaka sayıları sıfır olan ilçelerin başında yer alıyor. 35 bin civarında nüfusu bulunan ilçede yaşayan Recep Canbey, "Uzun zamandır Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde korona virüs vakalarına rastlanmadı. Devletimizin aldığı tedbir, vatandaşımızın gösterdiği gayretler ile uzun zamandır korona virüs vakası ilçemizde görülmedi. Bu da bizi mutlu ve özgür şekilde yaşamaya itti" dedi.

İlçe sakinlerinden Ramazan Atam ise, "Dursunbeyli vatandaşlarımız kurallara uydu, başta maske-mesafe-tedbir konusunda hassas davrandı. Birçok insan maskeleri kaldırdı ama hala maske takanların aramızda olduğunu ve duyarlı davrandığını görüyoruz. Halkımıza da bu anlamda teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


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