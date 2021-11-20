Ekonomi BDDK ve TMSFden tasfiye halindeki tasarruf finansman şirketleri hakkında açıklama 6 şirket daha devroldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK ve TMSF'den tasfiye halindeki tasarruf finansman şirketleri hakkında açıklama: 6 şirket daha devroldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmelerinin, Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
BDDK ve TMSFden tasfiye halindeki tasarruf finansman şirketleri hakkında açıklama: 6 şirket daha devroldu
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BDDK ve TMSF'nin internet sitelerinde yer alan açıklamada, BDDK ve TMSF'nin dört aydır yaptıkları çalışmalar neticesinde, tasarruf finansman şirketlerinin yaptığı uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle tasfiye sürecinin 10 yılı aşacağı öngörüldüğünden, faaliyetlerine devam eden iki şirketin taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, "Buna göre, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmeleri, Katılım Evim ve İmece Evim’e devredilecektir" denildi.

BDDK ve TMSF’nin çözüm için yürüttüğü çok yönlü çalışmaların sonucunda Katılım Evim ve İmece Evim firmalarıyla, var olan şartlarda tasarruf sahipleri için olabilecek en iyi çözüm olarak, mevcut sözleşmeleri devralmaları konusunda anlaşma sağlandığı bildirilen açıklamada, Birevim AŞ’nin ise daha önce Çözüm Tasarruf AŞ adlı firmayı devralmasına onay verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tasarruf finansman sektörüne güvenin yeniden tesis edilmesi ve kaygıların giderilmesi için büyük özveri gösteren iki şirketle imzalanacak anlaşma sayesinde, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 tanesinin müşterileri, yıllarca beklemeden, en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabilecektir. Devir protokollerinin TMSF ve BDDK kurullarında onaylanmasının ardından, detaylar TMSF, BDDK ve şirketlerin internet sitesinden önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Tasfiye çalışmaları devam eden 21 firmanın ortakları ve kanuni temsilcileri ile ilgili 6183 sayılı kanun kapsamındaki takipler kesintisiz sürdürülecektir. BDDK ve TMSF tarafından, geride kalan 15 şirketle ilgili etkin ve yoğun çalışmalara devam edilmektedir."

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