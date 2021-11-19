TMSF iki şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini 36 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından şirketin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerinden oluşturulan ve satışına karar verilen Yeşildağ Hayvancılık Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale edilecek.

Muhammen bedeli 36 milyon lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale, 15 Aralık 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

LEZİZ TARIM DA SATIŞA ÇIKARILDI

TMSF, Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin mal ve varlıkları ile sözleşmelerini de 9 milyon 450 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

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Muhammen bedeli 9 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale, 15 Aralık 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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