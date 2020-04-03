Ekonomi BDDKya şikayet yağdı Kişisel ve kart bilgilerinizi vermeyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'ya şikayet yağdı: Kişisel ve kart bilgilerinizi vermeyin!

Son günlerde yoğun olarak gelen şikayetler üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan vatandaşlara uyarı geldi. Kurumdan yapılan açıklamada vatandaşların kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alındığına dikkat çekilerek, dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

BDDK'dan yapılan açıklamada, son günlerde BDDK'nın adının kullanılarak gerek sosyal medya hesaplarıyla, gerekse cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla, kurum tarafından alınmış bir karar kapsamında ödeme yapılacağı veya maddi bir menfaat sağlanacağı yönünde gerçek olmayan vaatlerle, vatandaşların kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alındığı belirtildi.

KART VE KİŞİSEL BİLGİ TALEBİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bu bağlamda, BDDK tarafından alınan herhangi bir karar kapsamında vatandaşlardan kart bilgisi başta olmak üzere herhangi bir kişisel verinin talep edilmesinin söz konusu olmadığı, sosyal medyada veya cep telefonlarına gelen kısa mesajlarda yer alan bu tür ifadelerin dikkate alınmaması ve yalnızca kurumun resmi internet sitesi olanhttps://www.bddk.org.tr adresinden yapılan duyurulara itibar edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşması halinde, kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan 'iletişim' sekmesi altındaki 'E-Şikayet' bölümünden (https://ebulten.bddk.org.tr/es... görüntüsü ve varsa diğer belgeler ile birlikte kurumumuza ihbarda bulunması önem arz etmektedir.Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
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Çukurova Kalkınma Ajansı: 10 milyon Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
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Ankara Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Güney Ege Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon 570 bin TL Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 300 bin TL destek.
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Zafer Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL
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Ahiler Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
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Fırat Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.
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İpekyolu Kalkınma Ajansı: 8 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 750 bin TL destek.
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İzmir Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 500 bin azami 2 milyon TL destek.
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Karacadağ Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 600 bin TL destek.
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 75 bin azami 500 bin TL destek.
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Mevlana Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.
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Serhat Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Trakya Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL Proje başına asgari 100 bin azami 400 bin TL destek.
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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 7 milyon TL Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.
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Koronavirüse karşı proje geliştirene 220 milyon TL: İşte bölge bölge verilecek hibe oranları
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