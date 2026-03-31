Belirsizlikte güvenli liman: Yatırımcı yeniden konuta yöneldi

OYAK İnşaat Genel Müdürü Ahmet Bülbül, küresel piyasalardaki ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel risklerin, yatırımcıların rotasını yeniden gayrimenkule çevirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte artan ekonomik dalgalanmalar, yüksek faiz ortamı ve finansal piyasalardaki belirsizlikler yatırım tercihlerini yeniden şekillendirirken, gayrimenkul sektörü "güvenli liman" özelliğini koruyor.

Konut satışlarında son iki ayda yaşanan artış, OYAK İnşaat'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konut projelerine de yansıdı.

"Yatırımcılar, haklı olarak daha temkinli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Bülbül, söz konusu süreçte yatırımcıların daha öngörülebilir ve değerini koruyan alanlara yöneldiğini aktardı.

Bülbül, yatırımcıların risk algısının belirsizlik dönemlerinde değiştiğine dikkati çekerek, "Bu tür dönemlerde yatırımcılar, haklı olarak daha temkinli hareket ediyor, daha somut, değerini koruyan ve öngörülebilir alanlara yöneliyor. Konut, yalnızca bir barınma ihtiyacı değil, aynı zamanda uzun vadede değerini koruyan güçlü bir yatırım aracı. Bu nedenle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle altın fiyatlarındaki hareketliliğin yatırımcı tercihlerini yeniden şekillendirdiğini belirten Bülbül, söz konusu dalgalanma ve piyasalardaki belirsizlik nedeniyle vatandaşın yeniden konuta yöneldiğini kaydetti.

Bülbül, söz konusu durumun, sektörde belirgin ve dikkati çekici bir hareketlilik oluşturduğuna işaret ederek, "Bu dönemde kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemek için uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket edilmeli. Doğru lokasyon, sağlam proje ve güvenilir geliştirici kriterleri mutlaka ön plana alınmalı. Yatırım kararları bu çerçevede değerlendirildiğinde, gayrimenkulün sunduğu avantajlar çok daha net ortaya çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

"Geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz"

Projelerinde mühendislik kalitesi ve yaşam standardını birlikte ele aldıklarını belirten Bülbül, projeleri geliştirirken yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını ifade etti.

Bülbül, uluslararası standartlarda, deprem yönetmeliklerine tam uyumlu, ileri mühendislik çözümleriyle tasarlanmış kaliteli ve prestijli yapılar inşa ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem tasarımına kadar tüm süreçlerde güncel bilimsel yöntemleri esas alıyoruz. OYAK İnşaat olarak sadece yapı değil, güvenli, sürdürülebilir ve nitelikli yaşam alanları inşa ediyoruz. Projelerde bütüncül bir yaşam anlayışı benimsiyoruz. Sosyal donatılar, sağlıklı yaşam için spor alanları ile çevre dostu uygulamalara önem veriyoruz. Proje teslimi sonrasında da yaşam kalitesini sürdüren bir model benimsiyoruz. Bizim yaklaşımımızda yaşam, teslimle başlar. Bu nedenle site yönetimi, hizmet kalitesi ve operasyonel süreklilik, bizim için en az proje geliştirme kadar önemli. Kullanıcılarımızın uzun vadede aynı kaliteyi deneyimlemesini hedefliyoruz."

OYAK İnşaat'ın sürdürülebilirlik yaklaşımını, geliştirdiği projelerde çevresel hassasiyet ve yaşam kalitesini artıran temel bir unsur olarak ele aldığını belirten Bülbül, "Bu kapsamda LEED standartlarına uyumlu proje üretimi enerji verimliliği, doğal kaynakların etkin kullanımı ve uzun vadeli çevresel etkiyi azaltma hedefleri doğrultusunda şekilleniyor. Bu yaklaşım, projelerin hem bugüne hem de geleceğe değer katan bir yatırım niteliği taşımasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



