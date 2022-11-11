Ekonomi Birçok ülke incelendi kritik rapor yayımlandı Türkiye hızla iyileşiyor
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Birçok ülke incelendi kritik rapor yayımlandı: Türkiye hızla iyileşiyor

OECD tarafından oluşturulan ve şeff afl ık, vergi bilgilerinin ülkeler arası değişimi konusunda çalışan Küresel Forum, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülke için değerlendirme raporlarını açıkladı. Türkiye gözden geçirme raporunda, 2013 raporunda “kısmi uyumlu” seviyesinin üstüne çıkarak “büyük ölçüde uyumlu” seviyesine geldi.

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Birçok ülke incelendi kritik rapor yayımlandı: Türkiye hızla iyileşiyor
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Türkiye önceki rapora göre durumunu iyileştirdi. OECD ülke raporlarının yayınlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, 111 milyon hesap hakkında otomatik bilgi alış-verişi sağlandığı belirtildi.

Finansal hesapların otomatik değişimi yönünde de ülke değerlendirmeleri yapıldığı belirtilen açıklamada, süreç içindeki ülkelerin üçte ikisinin durumlarında iyileşme görüldüğü belirtildi.

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Dünya Gazetesi'nin haberine göre; OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Küresel Forum vergi şeffaflığı ortamını şekillendirmeye devam ediyor. Vergi idareleri için finansal hesap bilgilerine erişimin genişletilmesi, herkesin adil vergi payını ödemesini sağlamaya yardımcı olarak, dünya çapındaki ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için gelir seferberliğini artırıyor” dedi. OECD verilerine göre 2022 de küresel olarak 11 trilyon Euroluk 111 milyon finansal hesaba otomatik bilgi alışverişi kapsamında erişim imkanı sağlandı.

  • 2009’dan bu yana paylaşılan veriler sayesinde 114 milyar TL’lik vergi alımı gerçekleştirildi.

Türkiye gözden geçirme raporunda, 2013 raporunda “kısmi uyumlu” seviyesinin üstüne çıkarak “büyük ölçüde uyumlu” seviyesine geldi.

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