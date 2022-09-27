Ekonomi OECD Türkiye ekonomisi tahminini revize etti Türkiye büyüyecek dünya yerinde sayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OECD Türkiye ekonomisi tahminini revize etti: Türkiye büyüyecek dünya yerinde sayacak

OECD, Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminini revize etti. Haziran ayında 2022 yılında Türkiye için %3,7 olarak açıklanan büyüme tahmini dün yayınlanan raporda %5,4 olarak revize edildi. OECD, küresel büyüme tahminini ise %3 olarak sabit tuttu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
OECD Türkiye ekonomisi tahminini revize etti: Türkiye büyüyecek dünya yerinde sayacak
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2022 yılı için küresel ekonomide büyüme tahminini sabit tutarken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yükseldi. OECD'nin “Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda, 2022'nin ilk yarısında enflasyonun 1980'lerden bu yana en yüksek seviyesinde olduğu ve son göstergelerin kötüleşmesiyle küresel ekonomik görünümün “karardığı” belirtildi. Raporda haziranda 2022 için yüzde 3 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini korundu.

Küresel ekonomide büyüme tahmini 2023 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,2’ye indirildi. Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2022 yılı için yüzde 3,7 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayımlanan raporda yüzde 5,4’e yükseltildi. Raporda Türkiye'nin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3 olarak gerçekleşeceği kaydedildi.

OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
EKONOMİ
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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