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Ekonomi

Bloomberg'ten 'Mehmet Şimşek' yorumu: Piyasa dostu

ABD merkezli medya organı Bloomberg eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti hükümetinin piyasayı yakından bilen isimlerinden biri olduğunu yazdı.

10:53 . 6/04/2023 Perşembe
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Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek

Eski Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
, Türkiye'nin ekonomi politikasıyla ilgili görev üstlenmeye karar verdi.

Konuya ilişkin açıklamayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

"Ciddi hazırlıklar yürütüyoruz"

Erdoğan, "Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor." dedi.

"Şimşek, ekonomi politikalarına katkıda bulunacak"

Erdoğan'ın açıklamasına işaret eden ABD merkezli Bloomberg, gelişmeyi "Eski Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin ekonomi politikalarına katkıda bulunacak" başlığıyla duyurdu.

Haberde, 56 yaşındaki Şimşek'in "Türkiye'nin ekonomi politikalarını şekillendirmeye yardımcı olacağı" belirtildi.

"Piyasa dostu isimlerden biri"

Eski Bakan'dan, piyasalarla olan diyaloğundan şu şekilde söz edildi:

Mehmet Şimşek, Erdoğan hükümetinin piyasa dostu isimlerinden biriydi.

Merrill Lynch'te stratejist olarak görev yaptı

Şimşek'in, geçen ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği de hatırlatıldı.

Aynı ismin ayrıca, New York merkezli yatırım bankası Merrill Lynch'te bir dönem stratejist olarak görev yaptığı ifade edildi.


#Mehmet Şimşek
#bloomberg
#Ekonomi
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