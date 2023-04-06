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Ekonomi

Erdoğan açıkladı: Ekonomide Mehmet Şimşek modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında geçtiğimiz günlerde görüştüğü eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde ekonomi yönetiminin koordinasyonunda olacağını duyurdu. Erdoğan, ''Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor'' ifadelerini kullandı.

01:21 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Mehmet Şimşek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Mehmet Şimşek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye yönelik de kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Erdoğan, Mehmet Şimşek tarafından koordine edilen ekibin, ekonomi politikalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.


İhracatın Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine çıktığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:


"Mart ayı itibarıyla yıllık yaklaşık 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan elbette turizm sektörü oldu. Geçen yılı 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle yani sektörün altın yılı olan 2019'un üzerinde bir performansla bitirdik. Enflasyondaki düşüşün insanlarımızın günlük hayatına daha belirgin şekilde yansımasını sağlamak için de gereken adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mehmet Şimşek

#Recep Tayyip Erdoğan
#Mehmet Şimşek
#ekonomi
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