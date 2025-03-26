Borsa güne düşüşle başladı: En fazla kaybettiren yüzde 2,29 ile madencilik oldu

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin daha ılımlı bir tutum sergileyebileceği beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine yönelik gelişmelerle pozitif bir seyir öne çıkıyor.





Öte yandan, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.





Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.





Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.







