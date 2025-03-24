Açığa satış, bir yatırımcının bir hisse senedinin fiyatının düşeceğini öngörerek, o hisseyi ödünç alıp satması ve daha sonra düşen fiyattan geri alarak kâr elde etmesi işlemidir. Ancak bu işlem, piyasada volatiliteyi artırabileceği veya spekülatif hareketleri tetikleyebileceği gerekçesiyle düzenleyici otoriteler (örneğin Türkiye’de Borsa İstanbul veya SPK) tarafından zaman zaman yasaklanabilir. Özetle, açığa satış yasağı, piyasadaki düşüş baskısını hafifletmek ve daha dengeli bir işlem ortamı sağlamak için uygulanan bir tedbirdir.