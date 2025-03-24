Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise son günlerde Borsa İstanbul A.Ş. piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler alındığını duyurdu. Buna göre, Borsa İstanbul piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı. Halka açık ortaklıkların pay geri alımları kolaylaştırıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler açıkladı.
Alınan tedbirler "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması, Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması" olarak sıralandı.
BORSADA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
SPK, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 24 Mart 2025 tarihinden 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi.
BORSADA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Borsada açığa satış işleminin yasaklanması, yatırımcıların ellerinde olmayan bir varlığı (örneğin hisse senedini) borç alarak satmalarının geçici veya kalıcı olarak engellenmesi demektir.
Açığa satış, bir yatırımcının bir hisse senedinin fiyatının düşeceğini öngörerek, o hisseyi ödünç alıp satması ve daha sonra düşen fiyattan geri alarak kâr elde etmesi işlemidir. Ancak bu işlem, piyasada volatiliteyi artırabileceği veya spekülatif hareketleri tetikleyebileceği gerekçesiyle düzenleyici otoriteler (örneğin Türkiye’de Borsa İstanbul veya SPK) tarafından zaman zaman yasaklanabilir. Özetle, açığa satış yasağı, piyasadaki düşüş baskısını hafifletmek ve daha dengeli bir işlem ortamı sağlamak için uygulanan bir tedbirdir.