Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör ulaştırma oldu BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,88 puan ve yüzde 0,83 artarak 103.972,36 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,65 ile spor oldu.

Haber Merkezi 12 Kasım 2019, 18:22 Son Güncelleme: 12 Kasım 2019, 18:29 AA